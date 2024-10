Fostul judecător susține că în motivare scrie „negru pe alb că sportiva a încalcat două reguli: s-a dopat intenționat cu Roxadustat și, pentru a ascunde dopajul, a manipulat datele care au fost scrise in pașaportul biometric.

Cel mai trist este ca Halep a mințit la proces:

– a susținut ca substanța a ajuns accidental in corpul său, prin contaminare de la un suoliment alimentar. S-au făcut analize la acel produs si nici vorbă, nu există acolo urme de Roxadustat. Având in vedere și cantitatea depistată in corpul său, TAS spune că acel consum a fost intentionat, nu accidental;

– a susținut că fluctuațiile unor componente ale sângelui, inscriae in pașaport, s-ar datora unei operației a deviației de sept, unei perioade de lipsa de antrenament sau menstruației. Prin experți s-a respins această apărare“.