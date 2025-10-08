De ce a căzut cel mai spectaculos transfer din istoria SuperLiigii

A fost o adevărată telenovelă, dar de toamnă, posiblitatea ca la CFR Cluj să fie realizat cel mai spectaculos transfer din istoria SuperLigii. Au durat aproape o lună discuțiile dintre patronul Neluțu Varga și oficialii clubului de pe Someș și agenții fostei mari vedete a lui Chelsea, marocanul Hakim Ziyech, pentru ca jucătorul să ajungă sub comanda lui Andrea Mandorlini.

S-a sperat că acesta, văzând deja că la CFR au sosit alte două nume de referință din Premier League, fundașul Kurt Zouma și atacante Slimani, va accepta oferta cu un salariu de 650.000 de euro pe an. Ziyech are aproape 33 de ani, deci o vârstă la care mai poate oferi destul din talentul și valoarea sa.

Ultimele informații păreau a duce spre un răspuns favorabil al jucătorului, obstacolul rămas fiind de a convinge pe soția sa să vină împreună cu copiii, pe durata contractului care urma să fie semnat,la Cluj. Însă Neluțu Varga a ieșit brusc având un comunicat care pune capăt tratativelor. Iată ce anunțat public patronul lui CFR.

„Am făcut mai multe verificări, atât la arabi, cât și la Galatasaray. Am descoperit că are ceva probleme la genunchiul stâng. Așa s-a întâmplat și cu Pape Abou Cisse. Are probleme destul de mari și de aceea nu a jucat în ultimul timp. El e un băiat bun, mi-a plăcut de el.

Dar a cerut mulți bani și nu sunt nebun să dau atât de mulți bani pe un jucător care nu ne poate ajuta. Voia 2,5 milioane de euro. Am închis discuția cu el. Îi doresc numai bine”