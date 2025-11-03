De ce ezită Trump să trimită rachete Tomahawk în Ucraina

„Nu, nu chiar” este răspunsul președintelui SUA, Donald Trump, întrebat dacă ia în considerare să vândă rachete Tomahawk în Ucraina.

Răspunsul a fost oferit în cadrul unei sesiuni de întrebari de la bordul avionului Air Force One, în timp ce zbura între Washington și Palm Beach, Florida.

Declarația vine după ce Pentagonul ar fi dat undă verde vânzării de rachete Tomahawk către Ucraina. Motivarea spune că această tranzacție nu ar impacta negativ stocul de arme al SUA. Conform CNN, decizia trebuie luată însă de președinte.

În octombrie, Trump spunea că mai degrabă nu ar oferi aceste arme Ucrainei. „Nu vrem să rămânem fără lucruri de care avem nevoie ca să ne protejăm țara.”

Conform CNN, Zelenski vrea armele pentru a putea targeta ținte energetice rusești depărtate de Ucraina, rachetele Tomahawk având capacitatea de a lovi ținte de la 1600 de kilometri distanță.

Decisivă pentru declarația lui Trump ar fi fost o convorbire la telefon cu Putin. Acesta i-a spus că rachetele ar putea lovi Moscova și că nu ar avea un impact mare pe câmpul de luptă, dar ar afecta relația dintre SUA și Rusia, relatează CNN.

 

