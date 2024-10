Decizia lui Șumudică după ce Rapid a ajuns pe 13

Zile grele pentru Rapid, un club care a început cu mari ambiții acest sezon sub bagheta tehnicianului nord-irlandez Neil Lennon, obiectivul fiind calificarea în play-off și o clasare pe podium.

Acesta a fost obiectivul, dar realitatea este departe de țintă cu doar câteva etape înainte de încheierea turului sezonul regulat.

Rapidul ocupă abia locul 12, la egalitate de puncte, 13, cu Farul și FC Hermannstadt, dar urmare a golaverajului prima e cu o treaptă înainte, a doua în urma sa, pe primul loc de baraj de supraviețuire. E adevărat că, totuși, distanța până la locul 6, ultimul de baraj, ocupat momentan de Petrolul, este de cinci puncte iar gruparea prahoveană nu a rezolvat grelele probleme financiare prin care trece de mai bine de un an.

Parcursul departe de așteptări a făcut ca încă din etapa a 6-a conducerea clubului să ia drastica măsură de a se despărți de antrenorul din Insulă și să încredințeze echipa unui rapidist pur sânge, Marius Șumudică. Acesta a venit cu mare tam-tam, deși nu sunt puțini fanii giuleșteni care au încredere în el și au considerat că a fost doar o alegere emoțională, nu gândită.

Acum, tensiunile s-au accentuat, echipa nu joacă mai nimic, nu a reușit nici o victorie pe teren propriu și play-off-ul este mai mult o Fata Morgana. După eșecul de la Botoșani, unde alb-vișinii parcă au înnotat pe gazonul greu, înmuiat de ploaie, conducerea a avut o întâlnire urgentă cu Marius Șumudică pentru a cere explicații, dar fără intenția de a-l demite.

Șumudică a explicat clar că nici un moment nu ar intenționa să ridice steagul alb și să renunțe la proiectul de suflet, mai ales că este foarte optimist că după pauza echipelor naționale va avea la dispoziție pentru debut trei jucători care pot ajuta enorm să înceapă redresarea (atacanții Clinton Njie și Aaaron Boupendza, deși pentru ultimul se judecă acum cu clubul Zamalek din Egipt și Alexandru Dobre). Șumi a explicat situația la Digi Sport.

„La cât mi-am dorit să vin la Rapid, credeți că plec așa de ușor? Nu se pune problema să plec de la Rapid. (n.r. – ce a vorbit în vestiar după meci) Sunt niște lucruri de bucătărie internă, pe care le-am discutat cu jucătorii. Sunt momente de joc pe care nu le interpretăm cum trebuie, momente de atitudine. Sunt probleme pe care le voi pun la punct cât de curând și veți afla.

Va trebui să port discuții individuale cu ei. Să aflu ce se întâmplă. Sunt cinci săptămâni. În cinci săptămâni nu e ușor să vorbești individual. Sunt mulți străini. E greu. E una dintre cele mai cuminți echipe pe care eu le-am antrenat.

Când le dădeam câte un mic sau o friptură eram analizat la toate posturile TV. Nu sunt bisericuțe în vestiar, e una dintre cele mai cuminți echipe pe care le-am antrenat.

Nu se pune problema de așa ceva (n.r.- să plece de la Rapid)! Eu nu am venit pentru bani la Rapid, am venit pentru un proiect. Am avut o discuție cu domnul Șucu”.

Faptul că antrenorul este în continuare susținut de conducere l-a exprimat clar președintele Viorel Moldovan, cel care a avut recent o contră serioasă cu Șumudică.

„S-a pierdut meciul. Asta a fost. Alte lucruri nu s-au întâmplat. Lucrurile sunt la fel. Avem încredere în Marius Șumudică! Îl sprijinim, suntem în spatele lui. Și îi dăm libertate totală să decidă vizavi de anumiți jucători. Noi îl sprijinim.

E nevoie de unitate. În aceste momente dificile e nevoie să fim împreună. Sunt convins că vom reuși să ne redresăm. În viața unei echipe mai sunt astfel de momente, dar Marius Șumudică este și va rămâne antrenorul Rapidului. Nu există niciun dubiu!

Avem două săptămâni și trebuie să ne pregătim cât mai bine, chiar dacă avem jucători la echipele naționale. Antrenorul va lucra cu ce are la dispoziție. Avem un amical sâmbătă și vedem ce va fi. Dar noi suntem alături de Șumudică și staff-ul lui. Îi susținem necondiționat. Avem încredere că vom ieși din această situație”.