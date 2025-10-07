Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în Turcia.
La invitația autorităților din Turcia și Liban, Sfântul Părinte Leon al XIV-lea va efectua o călătorie apostolică în Turcia în perioada 27-30 noiembrie, făcând un pelerinaj la Iznik, cu ocazia celei de-a 1700-a aniversări a Primului Conciliu de la Niceea.
Ulterior, Sfântul Părinte va efectua o călătorie apostolică în Liban, în perioada 30 noiembrie-2 decembrie.
Decizia Papei este cu atât mai surprinzătoare cu cât comunitatea creștină din această țară reprezintă sub 1% din populație, adică sub 800.000 de persoane. Comunitățile creștine din Turcia includ ortodocși greci, armeni și alte grupuri mici.
Este firesc sa paseasca prin locurile primului Conciliu de la Niceea…ar fi firesc sa participe si alti crestini…in primul rand ortodocsii din care s-au desprins in 1054 catolicii din fudulie…
