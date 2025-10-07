Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea

Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în Turcia.   

La invitația autorităților din Turcia și Liban, Sfântul Părinte Leon al XIV-lea va efectua o călătorie apostolică în Turcia în perioada 27-30 noiembrie, făcând un pelerinaj la Iznik, cu ocazia celei de-a 1700-a aniversări a Primului Conciliu de la Niceea.

Ulterior, Sfântul Părinte va efectua o călătorie apostolică în Liban, în perioada 30 noiembrie-2 decembrie.

Decizia Papei este cu atât mai surprinzătoare cu cât comunitatea creștină din această țară reprezintă sub 1% din populație, adică sub 800.000 de persoane. Comunitățile creștine din Turcia includ ortodocși greci, armeni și alte grupuri mici.

2 Comentarii

  2. Este firesc sa paseasca prin locurile primului Conciliu de la Niceea…ar fi firesc sa participe si alti crestini…in primul rand ortodocsii din care s-au desprins in 1054 catolicii din fudulie…

