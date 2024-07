Descoperiri în pereții Primăriei Craiova

În timpul reabilitării Primăriei Craiovei, echipele de muncitori au făcut o descoperire ciudată și așa au apărut primele întrebări privind posibilele activități de monitorizare desfășurate în clădire.

„Noi când am reabilitat primăria, de exemplu acum suntem în plină reabilitare, dar când au început să decoperteze pereții, să scoată parchetul, ne-au spus „Să știți că am găsit doi kilometri jumate de cabluri pe care nu le revendică nimeni”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Realitatea Plus.

Edilul a povestit, de asemenea, cum a fost ținta unor acțiuni de supraveghere și cum s-a confruntat cu statul paralel

„M-au urmărit în casă, m-au urmărit într-un apartament pe care-l închiriasem în București și în care stăteam 2 zile pe săptămână, după care n-am mai stat, dar în dosarul meu apărea că în continuare se făceau înregistrări, cine știe pentru cine și dacă s-au scos vreodată microfoanele de acolo”, a declarat primărița.

Avertizată de Marian Vanghelie

„M-a sunat Marian Vanghelie „Unde ești”. Eram în Grecia în concediu. Mi-a spus „Fii atentă că ți-au declanșat dosar, începând de astăzi, ca să știi că ești urmărită”. Prima oară am luat-o în glumă. După care am început să îmi dau seama că este adevărat pentru că primeam deja foarte multe semnale”, a spus Vasilescu.

Olguța Vasilescu speră ca mărturiile sale să contribuie la o mai bună înțelegere a realităților din sistemul judiciar și administrativ din țara noastră.