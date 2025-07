Dezvăluire surpriză despre accidentul lui Diogo Jota 

Fostul atacant al lui FC Liverpool, portughezul Diogo Jota, și fratele său Andre și-au găsit sfârșitul săptămâna trecută în Spania, în regiunea Zamora, într-un teribil accident rutier.

Bolidul condus de Diogo a ars instantaneu în urma exploziei unui pneu, iar cei doi pasageri au fost pur și simplu carbonizați, fără nici o șansă de a ieși și de a salva.

Poliția spaniolă a efectuat o grămadă de măsurători la locul dramei. Concluziile au fost că anvelopele nu aveau presiunea necesară pentru ca să existe siguranța mai ales în caz că s-ar fi rulat cu viteză peste limita permisă, faptul că Diogo Jota, aflat la volan, merge cu o viteză foarte mare, faptul că asfaltul din acea zonă prezintă numeroase denivelări iar parapetul de protecție de la marginea drumului nu este nici el în bune condiții.

Iată însă că un șofer de campion care susține că a văzut mașina celor doi portughezi cu puțin înainte de explozie afirmă că mașina fotbalistului nu rula cu o viteză foarte mare. Acesta le-a declarat britanicilor de la Daily Mail:

„Am filmat, m-am oprit, dar, din păcate, n-am putut face nimic. Am conștiința curată. Știu ce am pățit în seara aia. Nu am știut cine era în mașină. Condoleanțe familiei.

Familia are cuvântul meu de onoare că nu mergeau cu viteză. Am văzut mașina, culoarea mașinii. Conduc pe acest drum în fiecare zi, de luni până duminică, știu ce fel de drum este, e unul groaznic.

Este un drum întunecat, dar am putut vedea modelul și culoarea mașinii. După aceea, din păcate, așa s-a terminat”