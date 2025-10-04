Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu spune mai multe date despre proiectul zidului antidronă decât șeful său, Nicușor Dan.

Diaconescu dezvăluie că proiectul „se va numi proiectul Octopus, această caracatiţă care va însemna un zid de protecţie al statelor Alianţei Nord-Atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internaţional”, a declarat Cristian Diaconescu, sâmbătă, la Digi 24.

Întrebat cum va funcţiona caracatița, Diaconescu a spus că ”Este o decizie ce urmează a fi luată, dar nu există în acest moment nuanţări sau relativizări în legătură cu un astfel de proiect. Pot să vă spun că inclusiv din ceea ce facem în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, conform competenţelor constituţionale, în special prin preşedintele Nicuşor Dan, este să avem o proiecţie regională cât se poate de clară. Proiecţia forţei vreau să spun în ceea ce priveşte cooperarea cu Bulgaria, cooperarea cu Turcia în Marea Neagră, în ceea ce priveşte cooperarea cu statele din partea nordică a flancului estic”, a precizat consilierul prezidenţial.

Cristian Diaconescu a precizat că toate statele vor reacţiona în acelaşi mod la agresiunile ruseşti.

”Da, presupune faptul că la un moment dat să spunem că am avea patru sau şase avioane de luptă, evident ipotetic, aceste avioane de luptă, de sprijin din partea statelor contributoare, nu vor fi numai în ceea ce priveşte sprijinirea unor state care până acum au beneficiat de această poliţie aeriană, ci a întregului flanc. Acolo unde apar intervenţii din afară care încalcă suveranitatea ţărilor respective omogenitatea reacţiei militare va fi aceeaşi, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, a mai transmis Cristian Diaconescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că statele membre ale Uniunii Europene au analizat posibilitatea unui zid antidronă pe flancul estic şi, deşi au fost ”nuanţe” pe această discuţie, se merge pe conceptul de zid antidronă. El a adăugat că există ”nuanţe” în discuţie”.

Cristian Diaconescu este consilier Prezidențial – Departamentul Securităţii Naţionale, coordonatorul Cancelariei Președintelui României