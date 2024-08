Die Welt: Vestul se pregătește pentru negocieri cu Rusia

La finalul lunii iulie, generalul în retragere Harald Kujat, fost inspector-șef al Bundeswehrului și fost președinte al Comitetului Militar NATO, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski caută să escaladeze conflictul dintre Rusia și NATO, deoarece aceasta este singura modalitate pentru a rămâne la putere și de a evita o înfrângere militară rapidă.

”Războiul din Ucraina pare la apogeu și se instalează impresia că Zelenski dorește ca totul să degenereze într-un conflict între NATO și Rusia, pentru că aceasta este singura cale de a evita o înfrângere militară catastrofală și de a supraviețui ca președinte al Ucrainei”, a spus generalul Kujat.

”Situația critică din Ucraina obligă Occidentul să intensifice escalada cu sisteme de arme tot mai puternice. Conflictul se îndreaptă spre o zonă gri, între participarea indirectă și războiul direct”. Generalul german consideră că Occidentul a mizat pe un responsabil politic prost, Volodimr Zelenski, și pe o strategie militară nepotrivită. ”Lupta împotriva rachetelor ruse în spațiul aerian ucrainean cu avioane de lupta care vin din spațiul aerian al țărilor vecine membre NATO este o escalada semnificativa, la fel ca si autorizarea de a folosi sisteme de arme americane împotriva unor ținte de pe teritoriul rus. Avioanele F-16 pot să-și folosească rachetele pentru a ataca avioanele ruse care lansează bombe cu planare, aflându-se în spațiul aerian rus, la zeci de kilometri de graniță cu Ucraina. Aceste măsuri nu pot schimba situația de pe front în favoarea Ucrainei, însă fiecare dintre ele implica riscul unei confruntări directe cu Rusia”, spune generalul german.

Pe de altă parte, ziarul german Die Welt, informează că, pe fondul situației militare tot mai dificile din Ucraina, Occidentul se pregătește pentru negocieri, ca Zelenski a început să discute despre posibila cedare de teritorii în favoarea Moscovei. Nici nu are de ales, scrie Die Welt, care apreciază că, indiferent de rezultatul alegerilor din SUA, noua administrație americană că reduce sprijinul acordat Ucrainei.

În ciuda reluării livrărilor de arme din SUA și a susținerii financiare, situația apărării ucrainene este disperată, din cauza deficitului mare de soldați pe front. ”Înalți diplomați de la Bruxelles vorbesc despre o încetare a focului in viitorul apropiat”, scrie Die Welt. ”Situația de pe front pare tot mai disperată pentru armata ucraineană, iar Occidentul se pregătește pentru eventuale negocieri de pace. Printre diplomați circulă deja o formulă concretă, care solicită concesii teritoriale majore din partea Ucrainei”, arată Die Welt, sugerând că, potrivit formulelor pentru încetarea focului, Crimeea va fi definitiv rusă, în vreme ce Ucraina va trebui să renunțe la mai multe dintre condițiile sale maximale din punct de vedere teritorial.

Diplomații citați de Die Welt sugerează, din perspectivă europeană, același lucru sugerat de primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un interviu pentru presa italiană acordat cu circa trei săptămâni în urmă. Kliciko consideră că președintele Zelenski ar putea fi de acord să cedeze teritorii Rusiei, apelând la varianta unui referendum, mai cu seamă având în vedere deficitul de legitimitate al președintelui Ucrainei, dacă este să ne gândim doar la mandatul care a expirat în urmă cu luni bune.

Pe acest fond, a venit atacul ucrainean pe teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, în regiunea Kursk. ”Rusia nu-și mai controlează frontiera. Soldații ruși mint când spun că ei controlează situația în regiunea Kursk”, a declarat șeful Centrului Contra-dezinformare din Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Astfel a fost prezentat una dintre cele mai mari incursiuni militare ucrainene în Rusia – de data aceasta asumată direct de armata ucraineană, nu de miliții ruse anti-Kremlin susținute de Ucraina, așa cum s-a întâmplat până acum în regiunea Belgorod. Unii bloggeri militari ruși au informat că militarii ucraineni au capturat o localitate de frontieră și au înconjurat trupele ruse în alta localitate.

Atacul ucrainean a primit spațiu generos în presa occidentala, însă valoarea sa militară este foarte redusă, ba chiar poate duce la o suprasolicitare a liniilor ucrainene în alte regiuni, cu efecte grave la nivel defensiv. Însă miza atacului pe teritoriul Rusiei a fost una psihologică și, în plus, o încercare a conducerii de la Kiev de a pregăti terenul pentru eventuale negocieri cu Rusia.

Faptul că Vladimir Putin a fost obligat să vorbească în public despre atacul ucrainean în regiunea Kursk și imaginile cu cetățenii ruși evacuate din localitățile din zona frontierei pot fi folosite pentru a ridica moralul populației ucrainene și a militarilor aflați pe front. În plus, după ce a trebuit să mobilizeze trupe pe un nou front deschis de Rusia prin atacul asupra regiunii ucrainene Harkov, în primăvară, se poate presupune că regimul de la Kiev dorește să prevină un scenariu similar în regiunea Sumî, cu un atac rus venit din regiunea Kursk.

Oficialii ucraineni de rang înalt au declarat, săptămâna aceasta, pentru Financial Times, că ”defensiva noastră începe să se fisureze” și că Rusia are ”succese tactice” în Donețk. Ei consideră că strategia Rusiei este de a ocupa cât mai mult teritoriu ucrainean, pentru a-și asigura o poziție cât mai puternică la negocierile pentru încetarea focului. Cifrele arată că planul Moscovei funcționează – trupele ruse au ocupat cursul acestui an o suprafață de cel puțin doua ori mai mare decât cea eliberată în 2023 de trupele ucrainene, în cursul așa-zisei ofensive de primăvară.

Sondajele efectuate în Ucraina de National Democratic Institute (un ONG american finanțat, printre alții, de Fundația pentru o Societate Deschisă) și de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, arată că peste jumătate dintre ucraineni își doresc acum să înceapă negocieri cu Rusia pentru a pune capăt războiului. Procentele sunt aproape identice cu cele din primăvara anului 2022, atunci când Kievul era implicat in negocieri de pace cu Rusia, abandonate însă de regimul Zelenski. Ulterior, pe măsura intensificării conflictului, procentul ucrainenilor care doreau asemenea negocieri abia depășea 20%.

Când vine vorba despre concesii teritoriale făcute Rusiei, doar circa 40% din ucraineni ar fi de acord ca Kievul să cedeze teritoriile controlate de Rusia înaintea începerii războiului din 2022. Circa 70% dintre ucraineni doresc ca Kievul să recapete Crimeea și Donbasul. Peste 70% nu doresc să renunțe la obiectivul aderării la NATO, iar, în cazul aderării la UE, procentul este de aproape 80%.

Or, ultimele referiri făcute de Vladimir Putin la condițiile deschiderii negocierilor cu Ucraina sunt cedarea de către Kiev a celor patru regiuni oficial anexate de Rusia, plus Crimeea, la care se adaugă neutralitatea Ucrainei. Președintele Zelenski semnalează însă o deschidere pentru negocieri cu Moscova. Kremlinul nu a fost invitat la prima conferință pentru pace, în Elveția, în luna iunie, însă, după ce Zelenski a declarat că Rusia poate fi invitata la un următor eveniment, alături de China, Kremlinul a declarat că poate trimite un oficial la următorul summit, ce va fi organizat în acest an.

Articolul publicat de Die Welt arată că pe frontul din Ucraina sunt tot mai mulți militari ruși și că occidentalii recunosc că sancțiunile impuse Rusiei nu și-a atins obiectivul. Moscova continuă să importe suficient armament și produse cu dublă utilizare pentru a fabrica arme. Rusia a trecut cu succes la economia de război, iar Occidentul nu va putea, pe termen mediu, să furnizeze Kievului suficient armament. Royal United Service Institute din Marea Britanie arată că Moscova produce peste trei milioane de obuze pe an și că are stocuri importante de rachete Iskander cu o rază de acțiune de 500 de kilometri. Potrivit experților militari, Rusia poate susține actualul ritm al producției militare vreme de cel puțin doi ani.