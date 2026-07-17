Doi foști miniștri PSD s-au pozat pe Muntele Athos. „Dincolo de orice funcție, sunt și eu om”

Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan au făcut amândoi parte din Guvernul Bolojan, până când PSD a decis să-i retragă sprijinul premierului liberal. Despre faptul că funcțiile sunt trecătoare a ținut să vorbească și Rogobete în postarea făcută pe Facebook.
„Mă întorc de la Athos mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât. Cu fața către oameni. Cu credința că România are nevoie de mai puțină învrăjbire și de mai multă bunătate, de mai puțin zgomot și de mai multă construcție.
Iar eu voi încerca, în fiecare zi, să nu uit ceea ce am simțit aici: că funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”, a scris fostul ministru al Sănătății pe Facebook.
Rogobete nu a ratat ocazia de a mai introduce în postarea sa mai multe concluzii politice.
„Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul.
Aici am înțeles încă o dată că adevărata putere nu înseamnă să fii deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Poate că acesta este și rostul oricărei funcții publice. Dincolo de politică, de orgolii și de competiții, rămâne o singură întrebare care contează cu adevărat: cât bine ai făcut oamenilor?”
Rogobete: M-am rugat pentru sănătatea tuturor
Totodată, la începutul postării, fostul ministru al Sănătății susține că s-a rugat la Muntele Athos pentru „sănătatea noastră, a tuturor”. A înșiruit mai apoi actorii din sistemul sanitar.
„Astăzi am avut onoarea de a mă întâlni cu Protosul Sfântului Munte Athos, Părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul, cu care am vorbit, simplu, despre bine. Despre responsabilitatea fiecăruia de a lăsa lumea puțin mai bună decât a găsit-o și despre faptul că binele se face prin oameni, cu răbdare, cu smerenie și cu bună-credință.
Am avut binecuvântarea de a petrece timp alături de călugării de aici, într-un loc în care liniștea spune mai mult decât o mie de cuvinte. Am stat. Am ascultat. M-am ascultat. Și m-am rugat.
M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță.”
Bogdan Ivan: România e foarte apreciată la Athos
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost de asemenea la Muntele Athos. Acesta susține că a vorbit cu liderul spiritual al Muntelui Athos despre România, dar și despre bistrițeni.
„Astăzi am avut bucuria să îl întâlnesc pe Liderul spiritual al Muntelui Athos, Protos Gheronda Gheorghe Vatopedinul.
O întâlnire pe care cuvintele nu o pot cuprinde și o trăire pe care o doresc fiecăruia dintre voi! Am vorbit despre România, care este foarte apreciată în Sfântul Munte, dar și despre oamenii din Bistrita-Năsăud și Transilvania, care au contribuit la crearea țării noastre.
Despre Sfântul Munte nu poți vorbi prea mult. Trebuie să vii aici și să trăiești măcar câteva zile alături de călugării de pe cel mai sfânt loc de pe pământ.
Dumnezeu să binecuvânteze monahii români, țara noastră și neamul nostru romanesc”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.
10 comentarii
I-am auzit pe acești doi toxici măscărici cu se rugau : Popa pupa poala mea / Eu pup poala popii.
Nu mai bine se fotografia în vizită de studiu la OMS, la CDC, la intrarea într-o universitate că se înscrie la încă la o facultate, ceva cu știință, cunoaștere. De ce să te dai în stambă că ai vrut și ai putut să ajungi la spovedanie la muntele Athos? Aroganța de a te afișa, asta nu este cumva necreștină? Facem Facebook, Instagram de la Athos? Halal PSD. Mai bine respectați fiecare cele 10 porunci. Nu fura, iubește-ți aproapele, nu preacurvi, nu-ți face idoli (banul, banul!)…
Vizita la muntele Athos nu spală pesediștii de păcate. Iar dacă cred în intervenția divină, să dea de acatiste să plece Ilie Bolojan de la palatul Victoria, că se pare că altfel nu reușesc. Plus, este bine ca un fost ministru al Sănătății să nu creadă, eventual, în științele medicale, ci în puterea rugăciunii de a vindeca oamenii.
Si cand te gandesti ca bunicii acestor „credinciosi” umblau la colectivizare cu pistolul in mana sa impuste taranii care refuzau sa intre in colhoz.
popii de la Athos nu-i mai salveaza de 7%!
Ca prea s-au imburghezit!
Alo,cocos,vorba lui Ahile: „nu compara oamenii cu leii”.Daca mai merg multi ca tine pe acolo,cred ca se va face la Athos si Oktoberfest.
Doi depresivi cu senzatii peristente de inutilitate…calugaria e o scapare
Miniștrii USR unde se pozează?
La Catedrala ANTIFA?
tot psd_ul, fosti si actuali securici..fosti si actuali meletauri, fosti si actuali pameni di afacir_.. merg tura vura la Athos…de parca Dumnezeu s-a mutat deja acolo…
Mai sa fie … ca-i ciudat de ciudat ce este…
Niște neisprăviți care cred ca dacă se duc unde se duc sunt mai deștepți,din contră niște tenii ipocrite