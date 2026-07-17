Doi foști miniștri PSD s-au pozat pe Muntele Athos. „Dincolo de orice funcție, sunt și eu om”

Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan au făcut amândoi parte din Guvernul Bolojan, până când PSD a decis să-i retragă sprijinul premierului liberal. Despre faptul că funcțiile sunt trecătoare a ținut să vorbească și Rogobete în postarea făcută pe Facebook.

„Mă întorc de la Athos mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât. Cu fața către oameni. Cu credința că România are nevoie de mai puțină învrăjbire și de mai multă bunătate, de mai puțin zgomot și de mai multă construcție.

Iar eu voi încerca, în fiecare zi, să nu uit ceea ce am simțit aici: că funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne”, a scris fostul ministru al Sănătății pe Facebook.

Rogobete nu a ratat ocazia de a mai introduce în postarea sa mai multe concluzii politice.

„Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul.

Aici am înțeles încă o dată că adevărata putere nu înseamnă să fii deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Poate că acesta este și rostul oricărei funcții publice. Dincolo de politică, de orgolii și de competiții, rămâne o singură întrebare care contează cu adevărat: cât bine ai făcut oamenilor?”

Rogobete: M-am rugat pentru sănătatea tuturor

Totodată, la începutul postării, fostul ministru al Sănătății susține că s-a rugat la Muntele Athos pentru „sănătatea noastră, a tuturor”. A înșiruit mai apoi actorii din sistemul sanitar.

„Astăzi am avut onoarea de a mă întâlni cu Protosul Sfântului Munte Athos, Părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul, cu care am vorbit, simplu, despre bine. Despre responsabilitatea fiecăruia de a lăsa lumea puțin mai bună decât a găsit-o și despre faptul că binele se face prin oameni, cu răbdare, cu smerenie și cu bună-credință.

Am avut binecuvântarea de a petrece timp alături de călugării de aici, într-un loc în care liniștea spune mai mult decât o mie de cuvinte. Am stat. Am ascultat. M-am ascultat. Și m-am rugat.

M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță.”

Bogdan Ivan: România e foarte apreciată la Athos

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost de asemenea la Muntele Athos. Acesta susține că a vorbit cu liderul spiritual al Muntelui Athos despre România, dar și despre bistrițeni.

„Astăzi am avut bucuria să îl întâlnesc pe Liderul spiritual al Muntelui Athos, Protos Gheronda Gheorghe Vatopedinul.

O întâlnire pe care cuvintele nu o pot cuprinde și o trăire pe care o doresc fiecăruia dintre voi! Am vorbit despre România, care este foarte apreciată în Sfântul Munte, dar și despre oamenii din Bistrita-Năsăud și Transilvania, care au contribuit la crearea țării noastre.

Despre Sfântul Munte nu poți vorbi prea mult. Trebuie să vii aici și să trăiești măcar câteva zile alături de călugării de pe cel mai sfânt loc de pe pământ.

Dumnezeu să binecuvânteze monahii români, țara noastră și neamul nostru romanesc”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.