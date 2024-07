Dorian Popa a dat lovitura: „Am râs cu gură până la urechi”

Controversatul Dorian Popa, prins drogat anul trecut la volan, va face parte din distribuția comediei MENTORII, primul film creat de UNTOLD Universe. Popa, prezentat drept „celebrul influencer, actor și cântăreț”, se alătură astfel comediantului Cătălin Bordea.

„Dorian Popa va intra în pielea mentorului Flex Barbarul și promite să dea viață unui personaj original și pe alocuri autoironic, cum nu a mai fost văzut până acum. Comedia MENTORII va ajunge în cinematografele din toată țara la începutul anului 2025.

Flex Barbarul, personajul jucat de Dorian Popa, este unul dintre cei trei mentori care îl vor ajuta pe Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea, să își transforme viața și să îi demonstreze tatălui că este demn să devină moștenitor al imperiului financiar. Flex Barbarul va încerca să-l convingă pe elevul său că succesul în viață este garantat de un fizic impresionant, la care poți ajunge doar prin antrenamente de fitness barbar, regim alimentar cu carne semicrudă și multe alte trucuri și scurtături pentru a putea obține rezultate uimitoare într-un timp record”, se arata intr-un comunicat transmis presei.

„Acum un an și ceva am citit pentru prima dată schița scenariului și mi s-a părut extrem de bun. M-am reîntâlnit cu regizorul Adrian Tapciuc și cu băieții după un an și mi s-au reconfirmat primele impresii când am citit scenariul și am râs cu gură până la urechi. Unul dintre motivele care m-a determinat să accept acest rol este faptul că cei care se ocupă de realizarea acestui film, fac și unul dintre cele mai frumoase evenimente din România și anume festivalul UNTOLD care a adus atâta valoare românilor și României. În al doilea rând, m-a convins scenariul și în al treilea rând faptul că personajul pe care eu îl voi interpreta este o parodie la adresa băieților care practică fitness-ul. Eu am învățat de la mentorii din viața mea că autoironia este una dintre cele mai rare calități. Abia aștept să văd dacă mă pot parodia, dacă mă pot „lua la mișto” în așa măsură încât oamenii să râdă de compoziția mea, pentru că este un rol de compoziție. Cei care au ochi să vadă și urechi să audă își vor da seama că personajul pe care eu îl interpretez este inspirat de o persoană publică internațională care a creat ceva vâlvă în ultimii ani în spațiul online și sper foarte mult să-mi depășesc barierele și zona de confort și să fac acest rol de compoziție ca la carte”, a declarat Dorian Popa.

Dorian Popa a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, după ce, în octombrie anul trecut, a fost prins de polițiștii rutieri când conducea sub influența drogurilor.