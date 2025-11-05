Dragnea îi bate obrazul lui Grindeanu că nu l-a invitat la Congres

Dragnea neagă declarațiile lui Grindeanu
Liviu Dragnea neagă declarațiile lui Grindeanu, explicând că motivul real ar fi fost teama ca el să urce pe scenă și să vorbească despre conducerea PSD și interesele grupurilor din spatele partidului.
„Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (…) Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer”, a spus Liviu Dragnea pe Facebook.
Dragnea a precizat că a simțit nevoia să facă această postare pentru a nu permite folosirea numelui său în ceea ce el consideră a fi minciuna și ipocrizia lui Grindeanu.
„Consider ca nu are rost să spun ce aş fi făcut dacă aş fi fost invitat, pentru că orice aş spune ar fi interpretat în fel şi chip”, a adăugat fostul președinte PSD.
7 comentarii
@ Prin renunțarea la progresism, anunțată de Grindeanu, PSD redevine ”partidul ideilor ciuce” , Liviu Dragnea avand mai un ”panel politic” ”mai larg” ?