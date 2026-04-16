Dragoș Pîslaru, avertisment dur pentru coaliție: „Nu este momentul să aruncăm ţara în haos”

„Nu este momentul să aruncăm ţara în haos. Nu este momentul pentru gesturi iresponsabile, pentru aventuri politice sau pentru politicieni care pun interesul de partid mai presus de interesul naţional. Este momentul să lucrăm împreună, mai bine ca niciodată. Este momentul să înţelegem că prima datorie a unui politician nu este faţă de partid, nici faţă de orgoliul propriu, ci faţă de români şi faţă de România”, a declarat ministrul Dragoş Pîslaru, potrivit News.ro.
Miza miliardelor de euro din PNRR și fonduri europene
Totodată, Pîslaru susţine că România are şansa să aducă până la finalul lunii august 2026 miliarde de euro din PNRR şi din fondurile europene, bani cu care se pot realiza autostrăzi, spitale sau şcoli.
„Nu vorbim despre bani ipotetici, ci despre investiţii care pot ridica România la un alt nivel de dezvoltare. Dar această şansă vine cu o condiţie simplă şi severă: să muncim serios, să livrăm reformele la timp şi să nu ne auto-sabotăm prin instabilitate politică un efort naţional de asemenea amploare”, a explicat ministrul Dragoş Pîslaru.
Redresarea economică sub Guvernul Bolojan
El consideră că o altă şansă pentru România este o relaţie transatlantică „reînnoită” cu SUA. Pîslaru afirmă că guvernul condus de Ilie Bolojan, susţinut de majoritatea pro-europeană formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor, a reuşit în această perioadă dificilă să redreseze economic ţara, să evite degradarea României în categoria junk, să reclădească relaţia de încredere cu UE şi să consolideze relaţia cu Statele Unite.
„Aceste lucruri nu au venit de la sine. Au venit prin muncă şi prin înţelepciunea de a guverna pentru ţară, nu pentru oportunism politic”, a adăugat ministrul Dragoş Pîslaru.
PSD face consultare internă pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare, anunţul fiind aşteptat în 20 aprilie.
„Stabilitate” și „a nu arunca țara în haos” înseamnǎ sǎ vindeți și Hidroelectrica și puținul care a mai rǎmas din averea țǎrii? Fiindcǎ „stabilul” chelios a rezolvat cu petrolul: s-a dis pe șest la Viena și le-a dat și ce a mai rǎmas pânǎ la epuizarea zǎcǎmintelor.
Cine-l mai pune pe asta ministru daca Bolojan pleaca? E normala reactia sa.
Exact. Așa trebuie privite lucrurile.
Care haos?!! Bulgaria a avut de 3 ori alegeri anticipate si nu au plecat investitorii, ba au trecut si la euro!!! Marota stabilitatii s- a fumat demult, inca de la Iohannis!!!
nu va certati.fiti obiectivi.angaajamentele la ue(pentru bani) pentru pnrr au fost luate de coalitie.concret este numai un exercitiu de imagine si inducere in eroare a prostilor.schimbarea nu poate inlocui reformele asumate
Toți miniștrii sunt disperați că rămîn fără ciolan și invocă tot felul de idioțenii pentru ca Guvernul să meargă teleleu , la voia nesimțiților .
‘ ţara în haos” e specialitatea PSD personal Stiuca Grindeanu,eminentul lider caruia nu-i pasa ,are euroii in cutii de pantofi, tinuti pe la proxi!
Nu ar fi mai bine sa te arunca pe tine la gunoi, autodeclaratule vaaaloros ?
Ești ager, i-ai zis-o! Ai uitat să pui și „Punct!”. Abia atunci comentariul e clar pe subiect.
Voi ați aruncat-o deja prin politica vostră obedientă!
peste tot in Europa pot sa cada guverne, se pot face anticipate, se shimba Prim Ministrii cate 4-5-8 in cativa ani… numai in rromania vindeti gogosile astea cu nevoia de „stabilitate” si de „a nu arunca tzara in haos”… pai e in haos de 20 de ani, in haos de cand ati dat lovitura de stat, cat de rau poate sa fie? Bulgaria in timp ce a schimbat vreo 8 ministrii si au facut o gramada de anticipate, si e economic mai viabila decat rromania
atunci cand vei fi tu in tintirim, mai lasati-ne cu povestile voastre, Belgia s-a descurcat, Bulgaria se descurca si Romania cand era regat s-a descurcat chiar daca i-au cazut guverne si la sase luni, numai voi aveti nevoie de ”stabilitate”, cand vei merge la loc linistit vei avea stabilitate perfecta, pana atunci trebuie miscare dinamism…viata nu moarte