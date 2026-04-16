Dragoș Pîslaru, avertisment dur pentru coaliție: „Nu este momentul să aruncăm ţara în haos”

„Nu este momentul să aruncăm ţara în haos. Nu este momentul pentru gesturi iresponsabile, pentru aventuri politice sau pentru politicieni care pun interesul de partid mai presus de interesul naţional. Este momentul să lucrăm împreună, mai bine ca niciodată. Este momentul să înţelegem că prima datorie a unui politician nu este faţă de partid, nici faţă de orgoliul propriu, ci faţă de români şi faţă de România”, a declarat ministrul Dragoş Pîslaru, potrivit News.ro.

Miza miliardelor de euro din PNRR și fonduri europene

Totodată, Pîslaru susţine că România are şansa să aducă până la finalul lunii august 2026 miliarde de euro din PNRR şi din fondurile europene, bani cu care se pot realiza autostrăzi, spitale sau şcoli.

„Nu vorbim despre bani ipotetici, ci despre investiţii care pot ridica România la un alt nivel de dezvoltare. Dar această şansă vine cu o condiţie simplă şi severă: să muncim serios, să livrăm reformele la timp şi să nu ne auto-sabotăm prin instabilitate politică un efort naţional de asemenea amploare”, a explicat ministrul Dragoş Pîslaru.

Redresarea economică sub Guvernul Bolojan

El consideră că o altă şansă pentru România este o relaţie transatlantică „reînnoită” cu SUA. Pîslaru afirmă că guvernul condus de Ilie Bolojan, susţinut de majoritatea pro-europeană formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor, a reuşit în această perioadă dificilă să redreseze economic ţara, să evite degradarea României în categoria junk, să reclădească relaţia de încredere cu UE şi să consolideze relaţia cu Statele Unite.

„Aceste lucruri nu au venit de la sine. Au venit prin muncă şi prin înţelepciunea de a guverna pentru ţară, nu pentru oportunism politic”, a adăugat ministrul Dragoş Pîslaru.

PSD face consultare internă pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare, anunţul fiind aşteptat în 20 aprilie.

CITEȘTE ȘI