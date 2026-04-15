În jurul orei 14.00, premierul Bolojan a ajuns la Palatul Cotroceni pentru întâlnirea cu președintele Nicușor Dan. Aceștia au discutat aproximativ două ore. Conform unor surse, ar urma ca șeful statului să aibă discuții cu toți liderii formațiunilor politice aflate la guvernare.

Nicușor Dan încearcă să stingă tensiunile dintre partide. Luni, în PSD va avea loc consultarea internă în cadrul căreia peste 5.000 de membri PSD vor fi întrebați dacă mai continuă guvernarea în această formulă.

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean consideră că preşedintele Nicuşor Dan poate salva această coaliţie de guvernare. El a afirmat luni că şeful statului are legitimitatea necesară şi atributele constituţionale să medieze şi se simte această nevoie de a exista un mediator.

„Eu cred şi ştiu că există dialog, consultări permanente. Nicuşor Dan a intervenit de foarte multe ori atunci când au existat divergenţe între lideri”, a declarat el.

Consultarea PSD. Social-democrații vor să scape de Bolojan

PSD a stabilit ora și locul pentru ședința în care ar urma să ceară plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Surse politice au precizat pentru Cotidianul că votul va avea loc luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului. Aproximativ 200 de membri vor fi prezenți fizic în sală, în timp ce restul, până la aproximativ 5.000, vor luat parte la consultare prin video call. Aceleași surse au precizat că partidul va dezvolta scenariile de lucru de după data de 20 aprilie după ce va avea loc votul de luni.

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de h pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.