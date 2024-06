Drama Simonei Halep după revenirea pe teren

Simona Halep a fost suspendată de ITIA pentru dopaj în octombrie 2022 pentru o perioadă de patru ani, din care a executat 18 luni până în februarie anul acesta.

Atunci recursul la TAS a fost admis în sensul în care s-a decis că a fost vorba de un dopaj neintenționat, urmare a utilizării unui supliment alimentar contaminat cu substanța care i s-a găsit în sânge la probele luate. Decizia TAS a pus capăt suspendării, pe care a stabilit-o ca fiind suficientă pentru nouă luni. A revenit pe teren direct la Openul de la Miami, pierzând cu 2-1 în fața Paolei Badosa dar de atunci, deși a primit numeroase wild-carduri a trebuit mereu să zică pas, ca urmare a unor permanente probleme medicale la genunchi, care o sâcâie fără încetare. Și-a anunțat prezența alături de fostul jucător Andrei Pavel la Sports Festival de la Cluj Napoca, unde pe 15 iunie vor susține un meci demonstrativ împotriva cuplului Andre Agassi – Steffi Graf.

Până atunci, Simona Halep s-a deschis total sufletește în cadrul unui amplu interviu acordat pentru știrile PRO TV, detaliind toate problemele cu care se confruntă sau s-a confruntat de când nu mai este nici lider mondial, nici măcar în prima sută de jucătoare ale lumii. Ea a dezvăluit și care este acea problemă medicală care o tot impiedică să onoreze wild-cardurile primite după ce a primit undă verde să revină pe teren de la TAS.

”Mă așteptam să fie greu la revenire, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte. Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez.

Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin. Este un pic de… este gravă, pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc meci oficial. Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic.

Doctorii spun că nu este atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai mai grave de acest gen de accidentare, dar trebuie să am răbdare că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare.

Momentan nu am antrenor. Trebuie să reîncep să-mi recâștig un pic încrederea în sine și după voi decide pentru o echipă, așa cum am avut întotdeauna. Momentan nu, nu am pe nimeni.

Ce șansă să mai fie cu Darren Cahill, când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Chiar ieri când juca am auzit la televizor că s-a retras Djokovic și știam de la el că dacă Djokovic se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu.

Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit. Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar și e serios și merită să fie acolo.

Noi am vorbit când încă lucram împreună prin 2021 că o să mă retrag cu el în tribună. Acuma nu știu dacă o să se întâmple, dar eu sper. Tot timpul dorința rămâne.

Eu, făcând tenis de când aveam 4-5 ani, tot timpul am jucat astăzi, m-am antrenat astăzi pentru mâine. Și tot timpul aveam viziunea pentru viitor, să fac în viitor. Ce n-am făcut ieri să fac pentru mâine.

Și cumva viața m-a dus să trăiesc numai în viitor… și puțin în trecut, că mă gândeam și analizam ce n-am făcut bine. Am învățat că trebuie să trăim ziua de astăzi, pentru că nu știi ce poate să se întâmple mâine, așa cum s-a întâmplat și la mine.

Astăzi eram bine mersi și a doua zi am fost suspendată, făcând nimic, și am învățat că trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi și să nu ne mai facem scenarii. Sunt expertă la scenarii. Și să trăim, să trăim ceea ce avem astăzi. Atât contează.