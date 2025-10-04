După 24 de ani, alt Hagi marchează în Turcia!

04 oct. 2025

 Ianis Hagi a ales, spre surprinderea multora, în final de vară, noua destinație din cariera sa la un club care nu are nici un CV impresionant.

Dar a decis să meargă în Turcia, fie și la Alanyaspor, care i-a oferit un salariu de peste un milion de euro. Ianis se simte de Turcia mai ales că s-a născut la Istanbul, pe vremea când tatăl său, Gheorghe, era cel mai adulat jucător de la Galatasaray.

Și conducerea lui Alanyaspor a mizat mult pe impactul de imagine al faptului că după 35 de ani a reapărut Hagi în SuperLig și că va fi marketing extraordinar, dar și pe impactul emoțional al suporterilor. Nu e vorbă că Ianis a avut parte la toate meciurile jucate și de prezența tatălui pe stadion.

Sâmbătă, 4 octombrie, este ziua în care, după 24 de ani, un Hagi a marcat gol în prima divizie din Turcia. A fost o predare de ștafetă magică a tatălui către fiu, pentru că Ianis a executat de la 25 de metri o lovitură liberă de senzație, direct în vinclu, în deplasarea de la Ankara, contra lui Genclerbirligi.

Aceasta este echipa din cauza căreia, după Mondialul din 1994,  Gică Hagi a primit o suspendare record de nouă etape, după un derapaj de comportament.

Golul lui Ianis vine cu puține zile înainte de decisivul meci al echipei naționale de la București cu Austria din preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu are mari probleme de lot, căpitanul Stanciu fiind și el out, și ar fi posibil ca Ianis să fie înlocuitorul său.

 

