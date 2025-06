Economistul șef al BNR desființează scenariile de ajustare bugetară

În spațiul public circulă o grămadă de idei eronate, una dintre acestea fiind aceea că ajustarea bugetară s-ar putea face numai pe partea de cheltuieli, susține economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea.

‘Astăzi, când se vorbește despre buget, în spațiul public circulă o grămadă de idei eronate care, cum să spun, modelează agenda publică și politică într-un mod în care n-ar trebui să o facă. Și vă dau trei exemple. O primă idee care a fost foarte în vogă, acum pare că pierde teren, este că s-ar putea face ajustarea bugetară numai pe partea de cheltuieli, deci neumblând deloc la venituri. Dar acum se pare că liderii politici au înțeles că acest lucru nu se poate și că trebuie făcut și, și, și pe partea cheltuielilor și pe parte de venituri. Era suficientă o discuție deschisă cu specialiștii de la Ministerul Finanțelor Publice pentru a vedea din start, din prima zi, că ideea aceea inițială nu funcționa. De ce? Pentru că avem o mărime a ajustării foarte mare. 40 de miliarde de lei sau 8 miliarde euro nu se pot reduce doar pe partea de cheltuieli. A doua idee care încă circulă, dar tot așa, pierde din viteză, dar modelează așteptările din nefericire, este că, ‘hai să tăiem întâi cheltuielile, după aia să așteptăm o mai bună colectare a taxelor și numai în extremis, dacă astea două nu funcționează, hai să mărim impozitarea’. Ori când cei care spun asta neglijează urgența ajustării, urgență care e dată de așteptările Comisiei, ca noi să venim în luna iunie cu un program credibil, pentru finanțatorii externi care așteaptă și ei acest lucru și nu în ultimul rând pentru agențiile de rating, care în august și respectiv septembrie vor reevalua România’, a spus Valentin Lazea, la ediția a XVII-a a conferinței anuale a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).

El a menționat că România nu are timp să aștepte până să se vadă îmbunătățirea colectării arătând că urgența ajustării face irelevantă acea idee.

‘O a treia idee care iarăși circulă aiurea în spațiul public, este că am putea să ne prezentăm cu măsuri greu cuantificabile sau necuantificabile și cu măsuri care pot fi contestate în Justiție, de genul să îmbunătățim colectarea, să colectăm mai bine TVA, să reducem pensiile speciale și așa mai departe. România are un handicap de credibilitate din rundele anterioare de negocieri, când a tot promis astfel de măsuri pe care nu le-a făcut, deci astfel de măsuri nu vor avea niciun succes nici la Comisie, nici la agențiile de rating. Trebuie să venim foarte clar cu măsuri cuantificabile și necontestabile în Justiție. Și cu asta cred că am răspuns la 20 de întrebări în avans’, a declarat Valentin Lazea.