A fost descoperit alt pericol pentru Putere

Supranumit Stegarul dac, Cezar Cătălin Avrămuță cu al său Tricolor uriaș este un obișnuit al protestelor împotriva abuzurilor. Cu vremea, a devenit un fel de marcă a nemulțumirii. De cel puțin două decenii, „programul” său a fost să ridice Tricolorul în mijlocul protestatarilor. A devenit chiar un simbol și a marcat cu prezența sa zeci și zeci de evenimente din Capitală și din țară. De obicei, poartă o cămașă albă și flutură mereu un drapel tricolor uriaș fixat pe o prăjină subțire și arcuită.

După 6 decembrie 2024, de cînd a început campania de intimidare, arestare și fugărire a susținătorilor lui Călin Georgescu, „Stegarul dac” a fost trecut și el pe lista periculoșilor pentru ordinea publică. Pentru Analele acestei perioade și pentru o imagine a tratamentului polițienesc aplicat celor care au protestat după anularea alegerilor prezidențiale merită reținut comunicatul Poliției:

„În data de 31.03.2025, în jurul orei 12,00, un bărbat, cunoscut în spaţiul public pentru participarea sa frecventă la diverse adunări de protest, s-a prezentat în faţa sediului Serviciului Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de măsura de arestare preventivă a unei alte persoane. Având în vedere faptul că, la data de 24.03.2025, bărbatul în cauză a escaladat un copac situat în curtea sediului Arestului Central, au fost instituite măsuri de ordine publică pentru a preveni o altă acţiune similară care ar fi putut afecta buna desfăşurare a activităţii instituţiei menţionate”.

Ca nu cumva să ne îndoim de caracterul periculos al bărbatului cu drapel tricolor, Poliția a mai precizat:

„În momentul în care bărbatul în cauză a încercat să se apropie de gardul şi de zona de acces a instituţiei, i s-a restricţionat deplasarea, moment în care a devenit recalcitrant, împingând cu braţele, în zona pieptului, un jandarm aflat în dispozitivul de ordine publică. Ca urmare a acestei acţiuni agresive, bărbatului i-au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de ultraj, în conformitate cu prevederile art. 257 din Codul Penal al României”.

Realitatea Plus a difuzat imaginile cu reținerea Stegarului dac suspectat și cercetat pentru acuzația de „tulburarea ordinii publice”, imaginile fiind mult mai descalificante pentru oamenii poliției decît pentru Stegarul dac.

În baza „faptelor”, pe lîngă molestarea polițienească, Stegarul dac s-a ales cu un control judiciar pentru 60 de zile și cu o interdicție de a mai participa la proteste.

Avem de-a face cu un nou semnal că gluma se îngroașă. Purtătorul de steag tricolor a devenit și el parte din campania de combatere a oricărei forme de protest după anularea alegerilor.

Călin Georgescu (după ce a fost exclus și de pe lista candidaților la a doua tură de alegeri pentru președinție) se află sub control judiciar. Cei care au fost implicați sau i-au asigurat protecția fizică în timpul primului tur sunt urmăriți cu mandat de arestare. Bogdan Peșchir a fost arestat pentru că ar fi corupt alegătorii (noțiune polițieneasco-judiciară folosită pentru prinderea celor care îi conving pe alții, cu excepția televiziunilor, radiourilor, panourilor și site-urilor!). Conform motivării Parchetului General (citată de avocat), avem de-a face cu un arest aplicat pentru a da un semnal către societate „pe cine tolerăm și pe cine nu tolerăm”.

S-a înființat și un fel de comitet polițienesc de supraveghere a respectării legislației pe net în timpul viitoarei campanii electorale. O emisiune de televiziune despre lovitura de stat dată prin anularea alegerilor din 6 decembrie a fost ștearsă de pe Youtube. La ușa celor care au postat pro-Călin Georgescu bate poliția. Se întocmesc dosare și se intensifică cercetările.

Pe zi ce trece, și numărul „extremiștilor” pro-ruși sau bănuiți că aparțin unui „actor statal” sau pur și simplu deranjează crește vertiginos și devine un segment important din populația României.

Nu vă supărați, a ce miroase asta?

Răspunsurile pot fi net diferite, în funcție de unde vin.

De la Moscova, de la Bruxelles sau de la Washington, de la Cotroceni sau de la SRI !?

Post scriptum:

Pentru că mai toată presa s-a grăbit să reproducă doar comunicatele Poliției, îmi fac o datorie să reproduc și ce-a spus în apărarea sa Cezar Cătălin Avrămuță la Realitatea Plus:

„Tot timpul i-am întrebat ce am făcut, să-mi aducă fapta la cunoștință, dar erau disperați să mă ducă la secție, dar am ajuns la Spitalul Obregia, iar acolo mi-au spus că n-am nimic. Totuși, nu știu de ce m-au luat. E un abuz halucinant”….„Este absolut ridicol! Ei spun că sunt acolo pentru mine, dar mă iau cu cătușele. Nu mi-au spus de ce mi-au pus cătușele. Inventează minciuni. Pentru că am devenit periculos. Voiau să mă bage la pușcărie, dar am scăpat cu controlul judiciar. Eu sunt cu inima curată. Este revolta mea față de crimele constituționale care au loc în România. Membrii Academiei Române tac mâlc. Ce se întâmplă aici este un genocid constituțional. Nu mai există stat de drept. I-am întrebat din prima să-mi spună ce contravenție am făcut. Șeful poliției le-a spus să mă ia pe sus. Dacă mă băgau în dubă, acum nu mai eram liber. Doctorii de la Obregia m-au jignit. O doamnă în vârstă mi-a pus întrebări prostești. Altfel, toți doctorii de acolo au fost impecabili. Eu mă urc pe macara pentru constituție. Acum se coace o contravenție. Nu merită atenția mea. Când scriu ei contravenția? Peste 10 zile? Acum a avut loc evenimentul”. (cf. Stiri pe surse)