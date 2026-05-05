Efectul de domino al moțiunii de cenzură. Ce capete pică ANALIZĂ

Negocierile cu parlamentarii Opoziției s-au purtat la sânge, fiecare pentru a-și îndeplini scopul…PSD să treacă moțiunea de cenzură, PNL să pice planul.

Mizele sunt mari pentru toți actorii importanți de pe scena politică, de la Ilie Bolojan și până la Nicușor Dan. Fiecare are de plătit cu câte ceva, cu funcția, mai devreme sau mai târziu, sau cu imaginea în fața electoratului.

Ilie Bolojan, mai degrabă câștigat

Ilie Bolojan a acceptat deja cel mai negru scenariu, anume că moțiunea trece și nu mai e premier. Dar dacă pleacă de la Palatul Victoria asta nu înseamnă că pleacă acasă, la Oradea. Din contră. Bolojan ar putea ieși întărit din toată situația, având în vedere că PSD l-a tranformat în victima perfectă, „premierul reformist care a aprins lumina”. Toată campania agresivă a PSD-ului la adresa lui i-a enervat chiar și pe cei cărora nu le e simpatic.

Așadar, Ilie Bolojan ar putea profita de eticheta atașată involuntar de PSD pentru a-și consolida imaginea. Chiar ar fi momentul oportun pentru a se desprinde de partea din PNL care așteaptă să-l sape, și să-și formeze pol de Dreapta, spun surse liberale. Mai sunt destule cazuri de proiecte noi care, cu ajutorul unui vector de imagine important, au reușit să intre în Parlament. Cum ar fi PMP-ul lui Băsescu sau ALDE-ul lui Tăriceanu.

Iar până în 2028, proiectul lui Bolojan ar avea timp să crească, să ia un scor bun la parlamentare, iar apoi, el să devină un contracandidat puternic la prezidențialele din 2030. De aici se desprind consecințele acestei moțiuni și pentru Nicușor Dan.

Ce are Nicușor Dan de pierdut?

Cu siguranță nu un partener. Trenul parteneriatului dintre actualul președinte și actualul premier a plecat încă din iunie, de când Bolojan a majorat TVA-ul în ciuda nemulțumirilor și promisiunii lui Nicușor Dan din campanie. Încă de atunci, Ilie Bolojan i-a devenit antipatic președintelui.

Un lucru e cert. Nicușor Dan nu s-a implicat în această criză, nu a dat un minim semnal de susținere pentru premierul cu care a defilat în campanie. Unii au spus că își respectă mandatul, conform Constituției, alții că trebuia să păstreze stabilitatea și să fie lângă Bolojan. Dacă moțiunea trece, președintele are sarcina de a readuce PNL și USR la masa Coaliției cu PSD, în ciuda rezoluțiilor votate.

Dacă moțiunea pică, însă…cel mai probabil, va veni vremea revanșei pentru Ilie Bolojan. Bolojan a recunoscut că putea fi candidat la președinție, dar nu a dorit să intre în cursă. Pe 2 aprilie, la Europa FM, tot el a declarat că dacă Nicușor Dan dorește să candideze, „nu se pune problemă din partea mea la o candidatură”.

„Pe de o parte, mai este foarte mult până atunci. Vă rog să vă gândiţi că dacă aş fi dorit să candidez la alegerile prezidenţiale, nu ştiu cu ce succes, aş fi putut să o fac în 2025. Iar cât timp avem un preşedinte al României pe care l-am susţinut în acele alegeri în turul 2 şi doreşte să candideze, nu se pune nicio fel de problemă din partea mea la o candidatură”, a spus premierul.

Să ținem minte de aici „pe de o parte, mai este mult până atunci”. Și după cum știm, declarațiile politice se schimbă și ele în funcție de context. În politică, ori ești aliat ori dușman. Putem spune clar că cei doi nu au fost aliați.

Așadar, Nicușor Dan riscă să-i sufle Ilie Bolojan în ceafă până în 2030.

Dacă Bolojan pică la moțiune, președintele poate răsufla liniștit, să numească un premier care să fie mai deschis inclusiv la ideile venite dinspre Cotroceni și cu care să fie confortabil și PSD. Mai apoi, președintele poate dormi liniștit că a menținut Coaliția formată din partidele declarate pro-europene. Însă Nicușor Dan va rămâne, pentru o parte din societate, cel puțin, cel care a pus umărul, din umbră, la debarcarea premierului de la Oradea. Rămâne de văzut cât va mai conta asta în 2030, când Dan va cere al doilea mandat.

Totuși, dacă Bolojan pică, Nicușor Dan va trebui să acorde o atenție sporită parteneriatului care se naște între PSD și AUR.

Grindeanu, victorie de etapă sau pierdere catastrofală

În cazul în care PSD și AUR reușesc să-l dea jos pe Bolojan, Grindeanu se „leagă la cap” cu Simion. O Coaliție AUR-PSD ar veni natural, însă Sorin Grindeanu a promis că nu va face alianță cu AUR cât e președinte. Grindeanu e președintele PSD. Încă”, a subliniat George Simion chiar ieri, la Europa FM.

Câștigul de etapă pentru Sorin Grindeanu îi asigură o continuitate pentru încă puțin timp. Așa cum a tot funcționat Grindeanu ca lider al partidului de când l-a preluat, după plecarea lui Ciolacu. Din aproape în aproape, șchiopătând. Grindeanu nu e foarte iubit de partid, iar pe la colțurile sediului din Kiseleff se tot așteaptă momentul oportun pentru o răsturnare de putere. Primii la rând, cuplul de la Craiova, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda.

În orice caz, Sorin Grindeanu rămâne social-democratul care nu doar că a acceptat să bată palma cu AUR, ci el a întins primul mâna și i-a făcut frecventabili pe cei care luna trecută erau „cu rușii”.

„Dacă erați premier era benzina un leu, case la 35.000 de euro și eram păziți de ruși. Asta vă caracterizează, eram păziți de ruși. Văzând cum laudă un senator USR mi-am amintit când AUR semna cot la cot moțiuni de cenzură cu USR”, asta a spus Sorin Grindeanu despre AUR chiar luna trecută, la votul pe buget.

Iar acum, recent, a refuzat să-i catalogheze drept extremiști, fiindcă nu vrea să atribuie etichete.

Grindeanu pierde tot dacă pierde meciul pe care a pariat. Așa cum i-a luat pe social-democrați gura pe dinainte să anunțe cu mare fast debarcarea premierului fără să ia în calcul toate variabilele și riscurile, reacția publicului, așa l-a luat pe Sorin Grindeanu gura pe dinainte să garanteze cu funcțiile.

„Dacă moțiunea nu trece, facem o analiză internă. Toate lucrurile sunt pe masă, dar lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia? Îmi dau demisia dacă așa se deblochează”, a spus el la Antena3 CNN.

Își va asuma Simion un eventual eșec?

Simion nu a garantat cu funcția și nici nu știm dacă s-ar ține de cuvânt, întrucât am văzut cât contează pentru președintele AUR cuvântul dat oamenilor care l-au votat.

Dacă planul iese, George Simion își întărește imaginea de Opozant al sistemului, de politician care l-a dat jos pe premierul care a adus austeritatea. Nicușor Dan a spus clar că nu va accepta o guvernare în care să se afle și AUR, așa că AUR nu ar avea de ce să-și bată capul cu problemele reale ale statului, poate sta în banca Opoziției, iar de acolo, să tot crească.

În cazul în care nu iese, Simion poate da vina pe trădători. Deși, în caz că vor fi membri AUR care nu votează moțiunea, nu știm ce se va întâmpla cu ei, fiindcă Simion a evitat să răspundă ce sancțiuni riscă. Ba chiar, le-a fost lăsată cale liberă, nu vor fi condiționați cu votul la vedere, pe motiv că în AUR se mizează pe încredere.

Nu știm dacă George Simion își va asuma eșecul și va renunța la funcție. Deși a fost întrebat insistent dacă își va da demisia, a spus „întâi să ajungem acolo”. Și am putut observa în aceste zile cum perspectiva liderului AUR se schimbă în funcție de context.

Așadar, implicațiile rezultatului moțiunii sunt multe și sabia nu atârnă exclusiv deasupra capului premierului.