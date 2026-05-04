Sunt ore decisive pentru Ilie Bolojan în fruntea Palatului Victoria. Aleșii sunt chemați marți în ședința plenului comun pentru a-și da votul asupra moțiunii de cenzură PSD-AUR.

Cele mai importante certuri între PSD și Bolojan

Contrele dintre social-democrați și premierul Ilie Bolojan nu sunt noi. Ele s-au acutizat zi de zi, odată cu măsurile și politicile publice implementate de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar.

Așa-numitul „pachet 1” cu măsuri fiscal-bugetare adoptat de Executiv este factorul declanșator al fricțiunilor dintre PSD și Bolojan. Prin acesta s-a decis extinderea bazei de contribuție CASS. Ori PSD s-a opus constant introducerii CASS pentru mame și veterani. Chiar au făcut din această măsură un titlu de glorie, dar și un punctaj de partid. Aproape la fiecare apariție, Sorin Grindeanu a vorbit de această măsură drept una de „neacceptat” pentru PSD și l-au portretizat pe premier drept un om fără empatie, care taie de la cei vulnerabili.

De atunci, PSD a executat un balet: ziua la masa deciziilor guvernamentale, seara în opoziție prin postări și critici în spațiul public la adresa premierului.

„Treptat, a apărut o tendință a PSD de a se profila ca opoziție din interiorul coaliției de guvernare”, a spus Ilie Bolojan la B1 TV.

O altă divergență a fost pachetul de solidaritate propus de PSD. Social-democrații au propus ajutoare one-off pentru pensionari și pentru familiile vulnerabile. Însă alocarea din Guvern, urmare a discuțiilor din coaliție, a fost la jumătate. Ori asta i-a scos din minți pe social-democrați, care au luat prizonieră Comisia de buget din Parlament, unde au blocat lucrările la dezbaterea pe bugetul pe 2026.

Recent, scandalul care a pecetluit ruptura definitivă dintre PSD și premier a fost lista exploratorie prezentată de vicepremierul Oana Gheorghiu privind companiile recomandate spre listarea la bursă. Social-democrații, dar și cei de la AUR, au acuzat Guvernul că vinde companiile autohtone către străini, prin așa-numita procedură accelerată ABB. Atacurile au curs în lanț la adresa premierului și Oanei Gheorghiu din partea social-democraților și au depus un proiect de lege în Parlament pentru a bloca o eventuală listare la bursă a companiilor profitabile.

Cum a ajuns PSD să se alieze cu AUR

Moțiunea de cenzură comună PSD-AUR poate fi tradusă prin matematica parlamentară. E singurul partid cu care social-democrații se puteau alia pentru a forța demiterea lui Bolojan. Cu toate acestea, depunerea moțiunii a surprins, deoarece Sorin Grindeanu dădea asigurări la Bruxelles, la finalul lunii martie, că nu va colabora cu AUR.

„Atât eu, cât și liderii PES, excludem vreo colaborare politică cu AUR și credem că recentele semnale de apropiere dintre PNL și AUR reprezintă o aventură politică iresponsabilă, care amenință viitorul european al României!”, a scris președintele PSD, pe 26 martie.

Ori, cum PNL, USR, UDMR sunt parte a coaliției de guvernare, PSD nu a avut de ales decât să se alieze cu formațiunea lui George Simion în acest demers parlamentar. Cu alte cuvinte, pentru a strânge cele 233 de voturi minim necesare, moțiunea de cenzură comună cu AUR a venit ca un demers natural pentru PSD, pentru a-și asigura numărul d semnături necesare.

Cum s-a poziționat Bolojan

Premierul Ilie Bolojan nu a cedat presiunilor PSD. Social-democrații și-au retras miniștrii din Guvern și sperau ca, odată cu rezultatul covârșitor din referendumul intern de pe 20 aprilie, să-și înainteze demisia.

Prim-ministrul a spus și înainte că nu va demisiona și că nu va ceda la șantajul PSD. Ba mai mult, în ultima vreme a avut numeroase ieșiri publice în care a rămas ferm pe poziție.

Bolojan nu a negat niciodată că PNL a purtat negocieri cu parlamentari din opoziție, dar a exclus negocieri cu AUR.

„Nu am negociat cu AUR aceste lucruri, dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile din Parlament, să am relații civilizate, am încercat să nu vin cu etichete, să nu jignesc oamenii, nu m-ați văzut pe mine făcând asta niciodată și n-am de ce să explic că nu vom face, dacă n-am făcut noi acest lucru”, a declarat premierul, la Europa FM.

Cum se poziționează fiecare partid

PSD caută să strângă rândurile și să numere parlamentarii pe care îi are. Îndemnul liderilor a fost ca parlamentarii să voteze cu bilele la vedere. Vor să se asigure că nu există dezertori. Social-democrații nu se pot baza pe voturile lui Felix Stroe și Victoria Stoiciu. Pentru PSD, miza este una uriașă. În cazul în care moțiunea de cenzură pică, scaunul lui Grindeanu s-ar putea clătina. În cealaltă variantă, ar fi o victorie de imagine și un semnal de forță dat de PSD.

PNL este într-o situație cu două tăișuri. În cazul în care moțiunea de cenzură nu trece, PNL merge mai departe cu Bolojan. În varianta în care Guvernul pică, PNL este în dilemă: ori îl susțin pe Ilie Bolojan, merg până în pânzele albe și nu mai intră într-o formulă de guvernare cu social-democrații, ori sunt dispuși să-l sacrifice de dragul accesului la conducta cu bani. De altfel, liberalii au o tradiție întreagă de a-și sacrifica președinții. Cu toate acestea, niciun parlamentar PNL nu va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului premier, a dat asigurări Daniel Fenechiu. Gabriel Andronache a anunțat că parlamentarii PNL vor ieși din sală în semn de protest față de moțiunea PSD-AUR.

USR și-a exprimat susținerea pentru Bolojan. Dominic Fritz a declarat: „Reiterez decizia USR ca, dacă PSD voteaza moțiunea împotriva acestui guvern, nu ne vom întoarce la aceeași masă cu PSD”. Niciun parlamentar USR nu va vota moțiunea. Formațiunea condusă de Dominic Fritz și-a arătat susținerea constantă față de Bolojan. Și premierul a răsplătit de fiecare dată USR cu funcții în Guvern. Recent, a numit o garnitură consistentă de prefecți și subprefecți pe locurile lăsate libere de PSD.

Cum joacă AUR și UDMR

AUR, mânat de George Simion, s-a înhămat la o strategie fertilă. Petrișor Peiu spus că toți cei 90 de parlamentarii vor vota împotriva lui Bolojan. Însă nu este exclus să existe „electroni liberi” care să iasă din rândurile partidului. Pe de altă parte, AUR își justifică moțiunea de cenzură comună cu PSD prin dorința electoratului său de a scăpa de Bolojan. Pe de altă parte, unii spun că colaborarea cu PSD e o pată pe obrazul AUR, în sensul că și-a dat mâna cu partidul pe care îl critica de ani buni.

UDMR s-a poziționat de partea lui Bolojan. Nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR. Însă UDMR este un partid-balama, care asigură majorități. Ori, dacă moțiunea de cenzură trece, UDMR nu are o decizie prin care să nu mai colaboreze cu PSD – cum are PNL și USR. E dispus să participe la o nouă formulă de guvernare pro-europeană, chiar și fără Bolojan.

Cei care ar putea înclina balanța

SOS România, partidul condus de Diana Șoșoacă, a dat inițial semnale că nu votează moțiunea de cenzură PSD-AUR. Însă nu sunt excluse schimbări și negocieri de ultimă oră. Surse politice spun că social-democrații se bazează pe voturile partidului Dianei Șoșoacă, care pot înclina decisiv balanța.

POT este de asemenea într-o dilemă. Șefa partidului, Ana-Maria Gavrilă, a semnat moțiunea de cenzură. Însă schismele din interiorul partidului fac ca POT să nu aibă o decizie unitară. Deși Ana-Maria Gavrilă are un nucleu de câțiva parlamentari (sora și concubinul) care îi vor urma îndemnul, șase parlamentari ai partidului UNIT (intrați în Parlament pe listele POT) au anunțat că nu votează moțiunea PSD-AUR. Între timp, unul dintre ei și-a dat demisia. De asemenea, nu este exclus ca PNL să fi întors deja câțiva parlamentari POT.

PACE este unul din partidele care au inițiat moțiunea PSD-AUR. Din 12 senatori, unul dintre ei a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură. Este vorba de Liviu Fodoca.

Neafiliații sunt și ei scindați. 14 deputați și 6 senatori sunt în total. Unii dintre ei vor vota moțiunea de cenzură, alții nu. Ei pot înclina decisiv balanța în matematica votului.

Minoritățile nu au o decizie la nivel de grup privind un vot sau altul. Fiecare deputat va vota cum îi dictează conștiința. Deși fac parte din actuala coaliție, nu este exclus ca unii dintre ei să voteze moțiunea de cenzură PSD-AUR. Cel mai vocal anti-Bolojan este Nicolae Păun, deputat din partea minorității rome.

Scenarii de după votul moțiunii de cenzură PSD-AUR

Câteva scenarii se conturează după votul de marți:

Guvernul Bolojan rămâne – moțiunea de cenzură nu trece, iar Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Puțin probabil ca PSD să mai rămână la guvernare în acest scenariu. Deci, cel mai previzibil, social-democrații vor trece în opoziție.

Guvernul Bolojan pică– moțiunea de cenzură trece, iar Guvernul Bolojan este demis. În locul său este numit un premier interimar din rândul miniștrilor, care nu poate emite ordonanțe de urgență. Președintele Nicușor Dan declanșează consultări cu partidele politice parlamentare în vederea identificării unei noi majorități.

Guvern majoritar – un alt scenariu, dacă moțiunea de cenzură trece, este refacerea actualei coaliții (PSD, PNL, USR, UDMR și minorități) fără Ilie Bolojan. În acest scenariu, funcția de premier revine tot PNL, însă cu o altă persoană. Cel mai vehiculat nume este Cătălin Predoiu, însă asta în condițiile în care PNL își va trăda președintele de partid.

Guvern minoritar – un alt scenariu este un guvern minoritar PNL-USR, cu Ilie Bolojan în continuare în funcție de premier. Și PSD ar avea varianta unui guvern minoritar cu susținerea AUR, însă Sorin Grindeanu a anunțat că, din punctul lui de vedere, acest lucru „nu se poate”.

Guvern cu premier tehnocrat – în cazul unui blocaj al negocierilor post-moțiune, un alt scenariu luat în calcul este cel al unui guvern cu un premier tehnocrat și susținere parlamentară. Este unul dintre scenariul cel mai puțin probabil, însă el nu trebuie exclus.

Guvern PSD-AUR – în cazul în care moțiunea trece, șansele unui guvern PSD-AUR sunt aproape nule. Asta pentru că Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier generat de o astfel de majoritate. Și Grindeanu a ținut să sublinieze că exclude un astfel de scenariu.

Ce spune Constituția

Art. 113 – Moţiunea de cenzură