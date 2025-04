eMotion in Motion cu Xiaomi

Xiaomi a expus în cadrul Art Safari o selecție de imagini din proiectul eMotion in Motion, o colecție de imagini ce surprinde și redă diversitatea emoțiilor umane în forme autentice și expresive. Prin lentila noului Xiaomi 15 Ultra, această călătorie vizuală prezintă trăirile în momente efemere, evidențiind conexiunea dintre mișcare, emotie și tehnologie, ca instrument puternic de exprimare artistică.

Xiaomi, alături de cunoscutul fotograf Adi Bulboacă, a adus în prim-plan, la Art Safari, puterea emoției surprinse prin remarcabilul sistem de camere Leica al noii serii Xiaomi 15. Imaginile explorează trăirile unei sesiuni de alergare nocturnă, provocările unui ultramaraton la Arctic, farmecul plimbărilor prin București și grația dansatorilor transformați în artă vizuală.

„Prin proiectul eMotion in Motion, ne-am propus să demonstrăm cum tehnologia avansată a noului Xiaomi 15 Ultra poate transforma momente autentice în artă. Cu sistemul său Leica quad-camera, intervalul focal variabil de la 14 mm la 200 mm și obiectivul periscop telefoto de 200 MP, acest flagship oferă fotografilor talentați, precum Adi Bulboacă, un instrument care le amplifică viziunea creativă. Indiferent de condițiile de lumină sau de locul în care își desfășoară actul artistic, Xiaomi 15 Ultra le asigură claritate impresionantă, detalii excepționale și o gamă dinamică extinsă”, declară Georgiana Axinia, PR Manager, Xiaomi România.

În cadrul acestui proiect, Adi Bulboacă a demonstrat performanțele camerelor noului Xiaomi 15 Ultra, reușind să surprindă detalii clare chiar și în condiții extreme, fotografiind în lumină redusă, la temperaturi foarte scăzute sau pe timp de ploaie.

„Pentru a treia mea participare la Arctic Ultra 6633, o cursă de 182 de kilometri la temperaturi de până la -40 de grade, am avut în sfârșit un partener care să-mi dea șansa să documentez peisajele și mai ales emoțiile din timpul competiției. După două zile și jumătate, am reușit să ajung la finish cu aproape 1.000 de fotografii surprinse cu Xiaomi 15 Ultra în locul meu preferat de pe Pământ, în nordul extrem al Canadei, deasupra cercului polar. Cu sistemul Trinity Lenses am simțit cu adevărat că experiența fotografiei profesionale este disponibilă direct pe smartphone, iar capacitățile ultra-focale devin accesibile oricui. Am făcut fotografii cu aurora boreală, cu animale sălbatice întâlnite pe traseu, cu dune de zăpadă, câteva selfie-uri cu fața înghețată și multe portrete ale celorlalți colegi participanți. M-am simtit sustinut de un telefon rezistent în condiții meteo extreme, cu o baterie care a făcut față cu brio unui adevărat maraton de utilizare”, adaugă Adi Bulboacă.

Proiectul eMotion in Motion a fost lansat în cadrul unui eveniment în care fiecare element spune o poveste despre mișcare și emoție — vocea evocatoare a Corinei Sîrghi, fluiditatea dansului și imaginile uimitoare capturate de Adi Bulboacă cu Xiaomi 15 Ultra. Participanții la această călătorie captivantă au fost invitați nu doar să observe, ci și să se implice, să simtă și, în cele din urmă, să surprindă trăirile născute de eMotion in Motion.