Zeci de ostatici ținuți în Gaza de mai bine de doi ani vor fi eliberați de gruparea militantă palestiniană Hamas în această dimineață, relatează Reuters.

Numele acestora sunt:

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio, and Omri Miran.

Aceasta este prima etapă a planului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt conflictului armat. Readucerea în Israel a celor 48 de ostatici, vii sau morţi, trebuie să fie însoţită de eliberarea de către Israel a 250 de deţinuţi palestinieni închişi din „motive de securitate”. Printre aceștia se află mai mulţi indivizi condamnaţi pentru atentate antiisraeliene soldate cu morţi, precum şi 1.700 de palestinieni arestaţi în Gaza din octombrie 2023.

Întoarcerea ostaticilor în Israel va marca un „eveniment istoric” care va combina „tristeţea” cu „bucuria”, a declarat Netanyahu la două zile după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Fâşia Gaza, unde războiul a fost declanşat de atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului, la 7 octombrie 2023.

Eliberarea ostaticilor israelieni ţinuţi în Gaza este preconizată să înceapă la ora 08:00 din coridorul Netzarim şi să continue la ora 10:00 în Khan Younis, Gaza, informează presa israeliană.

Majoritatea ostaticilor în viaţă care urmează să fie eliberaţi au fost răpiţi de la festivalul Nova Music, în apropierea kibbutzului Reim, din sudul Israelului.

Donald Trump este aşteptat luni dimineaţa în Israel pentru câteva ore, în prima sa vizită în această ţară de la revenirea la Casa Albă. Preşedintele american a spus că deplasarea sa în Orientul Mijlociu va fi „foarte specială”.