EXCLUSIV Ce spune ministrul Apărării despre a doua dronă doborâtă: Avioanele F-16 nu au fost proiectate pentru lupta împotriva dronelor. Ne-am dori să fie mai multe resurse

Ministrul Radu Miruță a declarat pentru Cotidianul că decizia de doborâre a dronei a fost luată la nivelul comandamentului special creat pentru aceste evenimente. Incidentul este încă o dovadă că e nevoie de investiții în capabilități militare adaptate.

„Este o dovadă că ceea ce am spus de-a lungul timpului, constant, începe să producă rezultate. Suntem în permanență preocupați să rearanjăm capabilitățile pe care le avem, să cerem sprijin, să facem investiții, să urmărim ce se întâmplă și ce modificări sunt făcute dronelor care intră în România pentru a fi mai ușor interceptate.

Măsurile luate permanent, uitați-vă, acum încep să producă rezultate. Suntem la a doua dronă doborâtă în două zile consecutive, în condițiile în care, din cele patru drone doborâte în Europa, trei sunt doborâte de piloți români.

Trebuie în continuare să meargă programul de înzestrare pe care l-am pornit într-un regim accelerat”, a zis el.

„E un răspuns ferm asupra celor care intenționează să intre în spațiul aerian românesc”

„Două drone au încercat să intre, două drone au fost doborâte, iar cea de astăzi a fost doborâtă la 11 minute de când a intrat în spațiul aerian românesc, care nu înseamnă neapărat deasupra teritoriului unde este pământ, ci a intrat la 8:22 la verticala apelor teritoriale din zona Sfântu Gheorghe și, 11 minute mai târziu, a fost încadrată, angajată și doborâtă”, a transmis Miruță.

Cum de a fost drona doborâtă așa rapid

Radu Miruță a explicat că situația de astăzi nu e identică celei de ieri, când drona a evoluat în spațiul aerian mai bine de o oră până a fi lovită.

„Ieri au pornit două escadrile de avioane de vânătoare, nu au pornit concomitent, prima oară au pornit o misiune de poliție aeriană din partea colegilor italieni și au consumat resursele, a urmat a doua escadrilă românească. Nu sunt două contexte identice, nu se poate trage deasupra oricăror localități, nu poate fi încadrată în orice condiții drona respectivă.

Antrenamentele pentru astfel de situații pe care noi le-am monitorizat, am făcut tot felul de scenarii, am încercat să vedem care este un tipar al acestor atacuri, am încercat să facem scenarii pentru fiecare mod în care intră dronele în România, care e varianta optimă de a interveni. Pare că încep să dea rezultate aceste lucruri, ceea ce este un lucru care mă bucură, însă securitatea în proximitatea României este în continuare una dinamică, volatilă”, a spus Miruță.

Dronele care s-au văzut pe radarele MApN

Ministrul a explicat că în această dimineață, s-au văzut pe radarele MApN drone mai multe drone, în spațiul ucrainean. Nu putem ști dacă această dronă s-a rupt din acest roi. Ministrul dă asigurări că situația este monitorizată în permanență.

„În această dimineață am văzut pe radarele Ministerului Apărării, de pe la 5:30, drone care se învârteau, sigur, nu în spațiul aerian românesc, dar aproape de spațiul aerian românesc, așa arată consecințele unui război”, a adăugat ministrul.

Ministrul interimar al Apărării spune că nu știm, momentan, proveniența dronei și dacă avea o țintă stabilit, dar instituțiile abilitate se ocupă de situație.

„Nu știm, nici nu am apucat să vorbesc cu piloții, pentru că încă sunt în aer, încă nu au aterizat. Prima informație despre asta este de la piloți, care ajung să o vadă din cockpit-ul avionului de vânătoare.

Există, în deplasare, o echipă la sol care încearcă să recupereze din resturile care mai pot fi găsite. Imaginați-vă că o rachetă atât de puternică, lansată de pe aripa unui avion de vânătoare, la contactul cu drona pur și simplu a pulverizat-o. Adică ce găsim la sol sunt bucăți foarte mici, dar colegii instituțiilor abilitate să facă o astfel de expertiză sunt foarte profesioniști.

Discutând cu ei, visează fiecare componentă și chiar din bucăți foarte mici, reușesc să certifice proveniența acestor drone, dar așteptăm să vedem care este rezultatul unei astfel de expertize. Sunt mai multe instituții implicate și oamenii își fac treaba profesionist”, a afirmat el.

Miruță a specificat că există un canal permanent de comunicare la nivel militar cu partenerii din Ucraina.

„Avioanele F-16 nu au fost proiectate pentru lupta împotriva dronelor”

Ministrul a explicat pentru Cotidianul că avioanele F-16 au limitări și așteptăm echipamente adecvate care vor veni prin programul SAFE.

„Ne-am dorit și noi să fie mai multe resurse. Ne-am fi dorit ca acest program pe care s-a întâmplat să-l putem porni să fie pornit mai demult. Ne-am fi dorit ca astăzi militarii români să lupte împotriva dronelor cu soluții gândite împotriva dronelor.

Avioanele de vânătoare F-16 nu au fost proiectate pentru lupta împotriva dronelor și nu acesta este modul clasic prin care interceptezi o dronă, ci cu soluții de la sol antidronă, mult mai ieftine și mult mai eficiente, pe care pe unele le avem, pe unele le-am achiziționat.

Cu siguranță că sunt limitări. Cu siguranță că nu pentru toate dronele care intră în spațiul aerian românesc ridicăm avioane de vânătoare. Există un mix de soluții care au fost implementate în zona respectivă. Există apărare antiaeriană și la sol. Însă raza de acțiune a echipamentelor de apărare antiaeriană de la sol este una limitată. Folosim avioanele de vânătoare pentru zonele în care nu este acoperire din partea sistemelor de la sol.

În același timp am cerut și sprijin NATO și am comandat tot ceea ce este nevoie pentru a ajunge la un grad de siguranță aproape absolut.

Când vor veni echipamentele

Miruță a specificat că abia au fost smenate contractele, iar termenul de livrare pentru primul echipament este 11 luni.

„Am semnat contractele la finalul lunii mai prin acel instrument financiar SAFE și termenul de livrare pentru primul echipament este 11 luni. Pentru celelalte, până la 2 ani, 2 ani și jumătate.

Nu vreau să invoc eu o moștenire, este vorba de România, dar nu pot nici să nu constat că nu a existat o preocupare politică ca înzestrarea Armatei Române să meargă acolo unde este nevoie.Este o greșeală care a fost perpetuată de-a lungul timpului în zona de înzestrare militară, dar apărarea cetățenilor României trebuie asigurată indiferent de ce s-a întâmplat și care au fost greșelile trecute.

Este o suită de echipamente. Vă spuneam că prima componentă începe să vină, s-a semnat contractul la finalul lunii mai și este luna a 11-a după semnarea contractului. Atunci este vorba despre niște radare, primul radar care poate vedea mult mai detaliat ținte care zboară la joasă altitudine, situații pe care noi până de curând nu prea puteam să le identificăm în anumite contexte”, a zis el.

Cât despre convocarea CSAT, e o decizie pe care o analizează astăzi Administrația Prezidențială, a afirmat ministrul.

„Noi suntem preocupați în acest moment să vedem ce se întâmplă operativ de jur împrejurul României”, a conchis el.

CONTEXT

Președintele Nicușor Dan a anunțat că în această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Este a doua zi la rând când piloții români doboară o dronă care intră în spațiul aerian al țării.