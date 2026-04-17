Cum face UDMR echilibristică politică în cazul crizei PSD-Bolojan: „Nu ne retragem miniștrii”

„Noi suntem pentru stabilitate și am dori ca această formulă de guvernare să continue. În acest sens, noi nu ne vom retrage miniștrii din cabinet. Dacă Partidul Social Democrat decide (n.r. să-și retragă miniștrii), noi nu vom urma acest lucru.

Dar țin să precizez că nici nu suntem legați ombilical nici de Partidul Național Liberal, nici de Partidul Social Democrat. Suntem o formație politică distinctă cu păreri și cu poziții diferite. Asta e poziția noastră, am crede că ar trebui să continuăm în această formulă”, a precizat Csoma Botond.

Întrebat dacă „această formulă” îl include și pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului, Csoma Botond a precizat că totul depinde de stabilirea unui compromis.

„Sigur că da. Dacă se ajunge la un compromis, inclusiv cu Ilie Bolojan premier. Dar dacă se ajunge la concluzia că nu se poate Ilie Bolojan și se agreează asta în coaliție…Dar asta nu prea cred. Nu cred că PNL-ul va renunța la Bolojan. Cel puțin din declarațiile pe care le-au făcut, nu cred că ar putea să existe o asemenea soluție, ca această coaliție să continue în această formă fără Bolojan”, a declarat Csoma Botond.

Acesta a mai precizat că de un compromis este nevoie și în ipoteza în care actuala formulă a coaliției nu mai poate rezista.

„Dar nu mi se pare viabilă o formulă de guvern minoritar, pentru că sunt decizii grele de luat și atunci ai întotdeauna sabia lui Damocles deasupra capului. Un guvern minoritar poate să fie înlăturat printr-o moțiune de cenzură în Parlament. Iar, sigur, nici cu AUR nu am dori, să avem un guvern sprijinit de AUR în Parlament”, a spus purtătorul de cuvânt al UDMR.

„Poate că ar trebui să fie și el puțin mai maleabil”

Purtătorul de cuvânt al UDRM a explicat și ce înseamnă un „compromis” pentru ca Ilie Bolojan să rămână premier.

„Poate că ar trebui să fie și el (n.r. Ilie Bolojan) puțin mai maleabil, mai deschis către compromis, nu știu. Și Partidul Social-Democrat să adopte o poziție mai echilibrată, în sensul să nu mai existe atâtea critici în cadrul coaliției, mai ales prin intermediul presei. Nu face bine.

Deci asta a dus și acum la rupere. Aceste certuri permanente, mai ales în fața opiniei publice. Oamenii nu asta așteaptă de la noi, să avem aceste certuri permanente între noi. Oamenii așteaptă soluții și să facem ceva cu țara asta, să încercăm să ducem țara într-o direcție bună”, a precizat Csoma Botond.

Acesta a mai precizat și că UDMR nu urmează exemplul PNL și USR, care au anunțat că nu vor mai face parte dintr-o alianță cu PSD, dacă social-democrații rup coaliția.

„Noi nu spunem acest lucru pentru că eu cred că asemenea declarații nu trebuie făcute în politică, pentru că nu știi niciodată ce va urma. Eu nu m-aș duce pe o asemenea abordări absolutiste, să zic așa. Pentru că sunt foarte multe chestiuni neprevăzute, nu m-aș lansa în asemenea declarații”, a explicat Csoma Botond.

„Nimeni nu a cerut în această ședință ca domnul Kelemen Hunor să-și dea demisia”

În ședința de vineri, liderii UDMR au discutat și despre vizita pe care Kelemen Hunor urmează să o facă în Ungaria pentru a discutat cu Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei. Liderul UDMR a fost mandatat să discute cadrul colaborării între guvernul Ungariei și comunitatea maghiară din România, spune Csoma Botond.

Întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare, la Budapesta. Ziua nu a fost încă stabilită.

„Nu au fost critici (n.r. în ședință la adresa lui Kelemen Hunor). Nimeni nu a cerut nimic. Nimeni nu a cerut în această ședință ca domnul Kelemen Hunor să-și dea demisia. Nu a fost pe tapet un asemenea subiect.

Domnul Marko Bela a reiterat acea critică pe care a formulat-o acum câteva zile, că ar trebui să facem o analiză în sensul cum să ne raportăm la situația politică din Ungaria. Dar această critică s-a îndreptat către viitor”, a mai spus Csoma Botond.