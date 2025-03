Expertul Hari Bucur-Marcu, concluzii după convorbirea Trump – Putin

Hari Bucur-Marcu, expert în probleme de securitate, a tras mai multe concluzii după convorbirea telefonică Trump – Putin. Expertul se pronunță, într-o analiză postată pe Facebook, asupra a ceea ce nu s-a întâmplat, în discuția dintre cei doi președinți.

3. Deși convorbirea a durat o oră și deși Donald Trump a scris pe contul său de TruthSocial că au fost discutate multe elemente dintr-un “Contract de pace“ (many elements of a Contract for Peace), altceva decât oprirea focului asupra obiectivelor energetice și de infrastructură și de începerea imediată a negocierilor între echipele tehnice în Orientul Mijlociu nu s-a concretizat, ca decizie prezidențială.