EXPLAINER Cum vor arăta noile declarații de avere. Ce e nou și ce va fi secret. PSD, PNL și USR au dat mâna

Inițial, pentru legea care se referă la declarații de avere au existat două amendamente la proiectul ajuns în Parlament. Unul al PSD, iar altul al echipei PNL-USR. După dezbateri aprinse în care fiecare tabăra a susținut că amendamentul său este mai bun, s-a ajuns într-un final la un compromis.

Amendamentul a fost adoptat în forma propusă de PSD, fiind asumat și de grupurile PNL și USR. În schimb, PNL și USR au reușit să includă și consilierii de stat pe lista celor care vor fi obligați să depună declarația.

Declarațiile de avere, noutățile noutății

Proiectul de lege prevede, mai exact, ca persoanele care ocupă funcții publice pentru care se impune un astfel de document să depună în continuare declarația de avere și cea de interese la Agenția Națională de Integritate.

Noutatea este că, deși acestea rămân la secret, ANI va genera automat prin intermediul unei platforme o nouă declarație, cea de interese financiare, care va fi publică. Cu alte cuvinte, declarația de interese financiare va reprezenta rezultatul unui rezumat a declarației de avere și cea de interese.

Iar ea vine cu noutăți. Spre exemplu, valoarea bunurilor pe care le dețin persoanele care completează documentele nu vor mai fi comunicate în sumă exactă, ci sub forma unor praguri. De exemplu, dacă un parlamentar deține o mașină de 80.000 de euro, aceasta va fi notată că valorează între 50.001 – 100.000 de euro.

De asemenea, spre deosebire de declarațiile de avere de până acum, în noua formă a declarației va apărea și prețul de dobândire al unui bun. Valoarea va fi exprimată în euro.

Ce nu vom afla niciodată din noile declarații de avere

Declarația de avere, care va rămâne la secret, prevede la capitolul „active financiare” mai multe subpuncte: conturi, depozite, investiții financiare; numerar și active digitale; împrumuturi acordate.

În declarația de interese financiare, care va fi publică, cetățenii vor putea consulta doar o valoare cumulată estimată. Astfel, nu vom putea afla în mod exact ce conturi în bancă are un parlamentar, ce cash sau monede digitale deține și nici pe cine a împrumutat sau cu cât.

De asemenea, nu vom afla în mod clar nici ce credite în bancă sau împrumuturi a luat un demnitar. Vom putea consulta, însă, un prag în care se încadrează aceste sume. Mai mult, donațiile acordate nu vor apărea deloc în declarația de interese financiare, chiar dacă ele vor fi notate în declarația de avere care va rămâne la secret.

Banii din contractele cu statul, la vedere

Un alt element de noutate va fi cel potrivit căruia persoanele cu funcții publice vor fi obligate să raporteze, în cazul în care au firme, contractele pe care le-au obținut și sunt finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, local și din fonduri externe, inclusiv contractele finanțate de societăți cu capital de stat sau unde statul este acționar.

De asemenea, potrivit deciziei Curții Constituționale din mai 2025, declarațiile de avere și inclusiv cele de interese financiare nu vor conține referiri la soțul/soția celor care vor depune aceste documente.

Forma declarației de interese financiare poate fi consultată AICI.