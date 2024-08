Explicația eșecului lui Cătălin Chirilă: „E o lecție pentru mine”

Sportivul român Cătălin Chirilă a declarat, vineri, după ce a câştigat Finala B a probei de canoe simplu masculin pe 1.000 de metri, la Jocurile Olimpice de la Paris, că semifinala ratată reprezintă o lecţie pentru el şi că vremea l-a încurcat să intre în cursa pentru medalie.

„Cred că e mult spus că aveam aşteptări, într-adevăr îmi doream, dar nu pot spune că aveam aşteptări, pentru că trebuia să iau fiecare cursă pas cu pas, să o trăiesc la intensitatea maximă şi la final ajungeam la obiectivul stabilit. Din păcate, nu am ajuns la obiectivul pe care mi l-am propus şi este o lecţie pentru mine. Jocurile Olimpice le voi ţine minte toată viaţa, cu siguranţă. Cel puţin această ediţie. A fost un an foarte greu, plin de emoţii şi cred că mai este nevoie de ceva timp pentru a mă întări ca sportiv sau poate chiar ca om. Poate am nevoie de mai multă tărie pentru a reuşi să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Într-adevăr s-a creat o presiune, am simţit-o, însă nu aceasta a fost principala cauză care m-a împins în Finala B. Înainte de start în semifinală am fost foarte degajat, bazându-mă pe propriile puteri. Ştiam că dacă mă ţin de strategie totul va fi bine. Din nou, revin la aceeaşi concluzie, cu vremea nu te pui. Valurile şi vântul m-au încurcat. Au fost detalii tehnice pe care nu le-am respectat cu stricteţe şi asta m-a costat. Dar nu există scuze în sport, până la urmă despre asta e vorba. În Finala B vântul s-a canalizat, a bătut din partea dreaptă, aşa cum m-am pregătit la Snagov. Nu a fost să fie”, a declarat Chirilă.

„În semifinală nu am reuşit să fac faţă condiţiilor meteo şi efectiv m-au scos din ritm acele valuri, care mi-au luat din direcţie. La un moment dat, a trebuit să mă concentrez mai mult pe cârmă decât pe palele cu care trebuia să înaintez. M-am ţinut de tactică până în ultimii metri. Din punctul acesta de vedere a fost excepţional. Am simţit că m-am urcat pe adversari, însă avantajul pe care l-au avut ei în ultima parte şi-a spus cuvântul. Acele sutimi le-am pierdut exact în ultimii metri. Am controlat foarte bine cursa în prima parte, am vâslit relaxat, ştiam că pot declanşa finişul. Am şi făcut-o în ultimii 300 de metri, am urcat, însă, cu vremea nu te poţi pune. Asta este principala concluzie pe care o pot trage”, a explicat sportivul român.

Chirilă a afirmat că îşi doreşte ca eşecul de la JO 2024 să fie o lecţie pentru el, fiind încrezător în viitorul său.

„Este o oarecare frustrare, însă pentru mine mai mult decât orice este o lecţie bine primită. Cred că aveam nevoie de o astfel de cădere. Sigur, nimeni nu şi-ar fi dorit ca această cădere să fie la Jocurile Olimpice, vorbim despre competiţia supremă şi este foarte dureros. Dacă era un campionat european poate era o mică lecţie şi atât. Dar cu siguranţă valoarea acestei lecţii, pentru că a fost primită aici la Jocurile Olimpice, are însemnătate. Este dureros într-adevăr, însă am tras linie imediat după acea semifinală. Privesc cu mare încredere spre viitor, cu prima cursă, Finala B pe care am câştigat-o după acel eşec. Vreau să cred că de acum încolo aşa va fi. A fost de dureros, însă nu am fost într-atât de dezamăgit încât să cad lat. Nu cred că mă reprezintă această stare. Pur şi simplu am încercat să trec peste gândindu-mă că tot ce am clădit până astăzi sunt o bună bază pentru mine ca om, ca sportiv, şi cu siguranţă pot face în continuare performanţe la fel de strălucitoare”, a completat acesta.

Chirilă consideră că pentru a deveni un sportiv mai bun ar trebui să se dezvolte şi pe latura umană.

„Sigur că poate fi o bază pentru Los Angeles, însă nu vreau să mă gândesc prea departe. Nu vreau să mă gândesc chiar la Jocurile Olimpice. Îmi doresc să clădesc o carieră frumoasă, să obţin rezultate în fiecare an la fiecare competiţie la care particip. Voi lăsa timpul să treacă, cu siguranţă mă voi ţine de obiceiul meu de sportiv muncitor, îmi place să mă dedic la fiecare antrenament. Cred că nu voi face rabat de la absolut nimic din ce am făcut până astăzi, voi rămâne acelaşi Cătălin şi voi munci la fel pentru acelaşi vis. Sunt încrezător şi sunt sigur că după un alt ciclu olimpic îmi voi juca şansa mult mai puternic. Aveam nevoie de acea cumpătare, am vorbit adesea despre cumpătare, deşi vorbim despre o cursă rapidă, care trece foarte repede. E nevoie de acea linişte. E doar o etapă a vieţii, o lecţie pe care am primit-o acum. Mulţumesc lui Dumnezeu că acum sunt în picioare şi că vă vorbesc”, a mai spus Cătălin Chirilă.

Chirilă a dominat cursa de la un capăt la altul şi s-a impus cu timpul de 3 min 47 sec 48/100, încheind pe locul al nouălea la general.

Chirilă, campion mondial în 2022 şi vicecampion mondial în 2023, s-a clasat pe locul al cincilea în semifinale şi a ratat accederea în Finala A (3 min 45 sec 78/100).

Canoistul român stabilise în serii un nou record olimpic, în 3 min 44 sec 75/100, doborât în semifinale de cehul Martin Fuksa (3:44.69), iar apoi în finală (3 min 43 sec 16/100).

Chirilă (26 ani) se clasase pe locul 11 la Tokyo în această probă, câştigată atunci de Isaquias Queiroz.

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la kaiac-canoe de la Sydney, din 2000, când Florin Popescu şi Mitică Pricop câştigau două medalii la canoe dublu, aur la 1.000 metri şi bronz la 500 metri.