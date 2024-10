Extinderea războiului din Gaza amână extinderea unui proiect gigantic de gaze americano-israelian

Pe măsură ce războiul din Gaza, extinzându-se și în jurul altor teritorii din regiune, Chevron Mediterranean, o filială americanilor de la Chevron, și-a amânat lucrările planificate pentru proiectul gigantic de extindere a exploatării de gaze Leviathan din largul coastei Israelului, relatează OffshoreEnergy War imposes six-month hiatus on gas production boost as US energy giant puts off ops to get expansion show underway.

Decizia vine la două luni după ce gigantul petrolier american și partenerii săi din Leviathan, NewMed Energy și Ratio Energies, au aprobat o investiție de 429 de milioane de dolari pentru a da startul fazei de proiectare tehnică inițială (FEED) pentru creșterea capacității de export de gaze din câmpul Leviathan – Marea Mediterană până la 21 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. Operatorul avea în vedere chiar adăugarea unei a patra conducte submarine de transport la infrastructura subacvatică a proiectului.

Spre înțegerea acestei cifre, trebuie spus că 22 de mld mc de gaze anual înseamnă de trei ori toată producția României de gaze și de două ori consumul anual al țării.



Având în vedere războiul Israelului împotriva Hamas și posibilele repercusiuni ale acestuia în proiectul Leviathan, Chevron a decis să suspende instalarea unei a treia conducte submarine de transport de la câmpul Leviathan la platformă, al cărei scop este de a permite extinderea cu 15% a capacității maxime de furnizare de gaze de la proiectul Leviathan la sistemul de transport Israel Natural Gas Lines (INGL).

Compania a luat decizia de a amâna lucrările de instalare a conductei submarine în 6 octombrie, din cauza escaladării situației de securitate. Activitățile de extindere au fost suspendate până în aprilie 2025, o întârziere de cel puțin șase luni în finalizarea proiectului.

„Ca urmare a ultimelor evoluții ale situației de securitate și în funcție, printre altele, de considerente operaționale și tehnice, operatorul oprește, din când în când, producția din zăcământul Leviathan pentru anumite perioade de timp, în conformitate cu instrucțiunile de operare și procedurile de siguranță ale platformei. Până la data prezentului raport, prejudiciul total cauzat de opririle de producție menționate nu a fost semnificativ în raport cu volumul anual de producție”, a explicat NewMed, partenerul Chevron.