Fake news: Dezinformarea a decis alegerile din SUA

”Dezinformarea a decis alegerile din SUA”, scrie Bradford Delong, profesor de economie la University of California. ”Dezinformarea nu a fost niciodată mai intensă ca acum”, scria The New York Times, cu două săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale americane. ”Vom pierde controlul total”, în cazul în care companiile social media nu-și vor modera platformele, a spus Hillary Clinton, fost secretar de Stat al SUA, la CNN, cu o lună înainte de alegeri.

Politicienii democrați și acoliții lor din presa americană au găsit explicația victoriei lui Donald Trump – dezinformarea. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în octombrie, mult citat de activiștii democrați, arăta că alegătorii dezinformați erau în favoarea lui Donald Trump, în vreme ce alegătorii informați erau de partea Kamalei Harris. Dezinformări, arată profesorul Delong, sunt următoarele: rata criminalității în America a crescut, numărul imigranților ilegali care trec frontiera cu Mexicul este în creștere, inflația este mare.

Mai sus avem un exemplu de manipulare a informației. Inflația din SUA este una moderată, dacă este să o raportam la maximul istoric. La fel și trecerile ilegale ale frontierei, la fel și rata criminalității. Însă alegătorii nu se vor raporta niciodată la statisticile vechi de decenii, ci la un ciclu electoral. Aceeași manipulare apare și în privința etichetării lui Donald Trump drept ”fascist” și ”Hitler”. În ochii rivalilor liberali și neoconservatori, dovada că președintele ales este ”fascist” este refuzul său ca America sa mai intervină militar în orice colț al lumii. Iar cât privește deportările în masă care le-ar fi pregătit de Donald Trump și despre care relatează presa americană liberală, ele ar fi fost considerate o politică normală în vremea prețședintelui Eisenhower (unul dintre cei mai apreciați președinți ai SUA din ultimul secol).

Partidul Democrat din SUA continuă să urmeze aceeași linie care i-a adus înfrângerile din ultimul deceniu – căutarea unor monștri pe care să-i distrugă, iar, dacă acești monștri nu există, inventarea unor monștri pe care să-i distrugă.

Intelectualitatea de stânga din SUA și Europa trăiește cu iluzia că presa tradițională are încă o mare influență, fără a vedea că alegatorii de astăzi pot fi bine informați fără a mai citi vreun ziar tipărit și fără a deschide televizorul. Începând de la criza financiară din 2008, platformele sociale au câștigat lupta pentru public și publicitate cu presa tradițională. Iar platformele sociale înclina spre dreapta politică, în vreme ce presa tradițională promovează o viziune de stângă. Desigur, există presa tradițională care a reușit să găsească un model viabil afaceri și să-și păstreze influența, însă această influență se limitează la electoratul cu viziuni politice de centru. Dreapta politică, stânga și extremele sunt terenul predilect al social media. ”Bild, spre exemplu, are încă o influență enormă asupra opiniei publice din Germania, însă doar în acea parte a spectrului politic dominată de social democrați și creștin-democrați. Alternativa pentru Germania și fenomenul Alianței Sahra Wagenknecht nu ar fi putut exista fără social media”, scrie Eurointelligence.

”Social media conține fake news, însă și presa tradițională are fake news, în special in timpul războaielor și pandemiilor. Apoi, metodele moderne de vizualizare au introdus noi modalități de a minți cu ajutorul statisticilor. Unul dintre lucrurile predate la școlile de jurnalism este că teroristul care te ataca este privit de alții ca un luptător pentru libertate. Distorsionarea perspectivelor se aplică și la alte categorii. Ceea ce pentru unii este un fapt, pentru alții este o știre falsă. Cei care se plâng de știrile false se plâng, de fapt, că nu mai au controlul asupra informației. Hillary Clinton are dreptate din acest punct de vedere – democrații au pierdut controlul informației. Partidul ei va reveni la putere într-o bună zi. Însă zilele în care ei controlau informația s-au încheiat.