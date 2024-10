Deputatul independent Daniel Ghiță, fost sportiv de performanță și campion mondial, a adresat primului-ministru Ion Marcel Ciolacu o interpelare având ca obiect „multiplele și gravele infracțiuni comise sub tutela președintei Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, la Federația Română de Canotaj”, pe care o reproducem în continuare:

Premierul oprește controlul, iar președinta ANS este unsă vicepreședintă a PSD

În urma unor reclamații primite de la sportivi de performanță sau de la reprezentanți ai unor federații sportive, la finele lunii iunie 2024 v-am sesizat o serie de nereguli și de nelegalități de care este acuzată președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, solicitându-vă să trimiteți Corpul de control al primului-ministru la această instituție. Pretinsa șefă a sportului românesc este acuzată, în principal, de favorizarea unor federații, în mod deosebit a Federației Române de Canotaj, la care a fost anterior președintă și pe care o conduce de facto în continuare, dar și a unor federații mai puțin cunoscute, ca Federația Română de Kempo, care este condusă de un apropiat de-al său, Amato Zaharia, federații prin care ar fi sifonate sume mari de bani, în timp ce alte federații importante sunt discriminate, chiar neglijate, ca, de exemplu, Federația Română de Gimnastică, care a adus în trecut cel mai mare prestigiu României. Spre comparație, Federația Română de Canotaj a avut alocat un buget anual de 33 milioane de lei, cel mai mare dintre toate federațiile, în timp ce Federația Română de Gimnastică a avut alocat un buget de numai 6,5 milioane de lei.

După această sesizare, în cursul lunii iulie ați trimis Corpul de control al primului-ministru la Agenția Națională pentru Sport, care a efectuat verificări timp de circa o lună, după care controlul a fost oprit, fără să mi se comunice motivul sau eventualele constatări până în prezent. În aceste condiții, la jumătatea lunii august am sesizat Curtea de Conturi a României, dar nu am primit niciun răspuns. După aceste atitudini instituționale nejustificate, m-au pus pe gânduri două evenimente petrecute în luna august, care o au ca protagonistă și beneficiară pe președinta Agenției Naționale pentru Sport. Primul eveniment a fost propunerea și alegerea sa în funcția de vicepreședinte național al PSD la congresul din 24 august, ocazie cu care i-a fost promis și un loc eligibil la alegerile parlamentare din această toamnă (fapt materializat recent prin înscrierea sa pe locul 1 pe lista PSD pentru Camera Deputaților în județul Botoșani). Al doilea eveniment este adoptarea după congres a unei hotărâri de Guvern prin care a fost aprobată propunerea Agenției Naționale pentru Sport de a fi alocată suma de 8 750 000 (aproape 9 milioane) de euro Federației Române de Canotaj pentru premieri după Olimpiada de vară de la Paris.

Detonarea scandalului premierilor umflate și nelegale

Săptămâna trecută a fost detonat de către fostul ministru al Tineretului și Sportului, Eduard Novak, scandalul premierilor nelegale de la Federația Română de Canotaj, care a accentuat că secretarului general (Cătălin Erhan) și contabilei șefe (Roxana Petrescu) a acestei federații le-au fost alocate premii mai mari (câte 162 000 de euro) decât campionului olimpic de natație David Popovici (140 000 de euro). În scurt timp a apărut în presă lista cu premiile umflate din cadrul Federației Române de Canotaj, din care rezultă că sportivilor campioni olimpici le-a fost alocată doar o treime din suma de aproape 9 milioane de euro, iar diferența de două treimi a fost alocată antrenorilor, tehnicienilor și specialiștilor, cu motivarea ,,participare activă și contribuție substanțială la obținerea rezultatelor”.

Pe lista publicată figurează antrenorul coordonator Antonio Colamonici cu o recompensă de 475 000 de euro, la care se adaugă 50% din această sumă de la clubul Dinamo, la care a fost angajat înainte de Olimpiadă, rezultând un total de 714 000 de euro. De asemenea, figurează 5 antrenori secunzi cu câte 309 400 euro fiecare și 8 antrenori secunzi cu câte 238 000 de euro fiecare, precum și 39 de antrenori care cică au depistat și au pregătit de-a lungul carierei sportivii medaliați la Paris, cu premii totalizând aproape 1 milion de lei. Medicul federației figurează și el cu 238 000 de euro, iar 13 tehnicieni și specialiști, printre care se află și secretarul general și contabila șefă a federației, totalizează aproape 500 000 de euro.

Presa a sesizat și alte anomalii, ca, de exemplu, că antrenorul secund Sandu Pop, care figurează cu 238 000 de euro, și secretarul general Cătălin Erhan, care figurează cu 162 000 de euro, au fost numiți în aceste funcții doar cu două luni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, ca să fie eligibili pentru premiere. Un alt fals grosolan este că Sandu Pop nu are atestat de antrenor, el fiind angajat până în luna mai 2024 secretar general a Federației Române de Canotaj și fiind cunoscut drept mâna dreaptă a președintei Elisabeta Lipă. Totodată, pe listă apare, cu suma de 102 375 euro, o antrenoare, cu numele Mariana Maliș, care locuiește în străinătate și nu mai este angajată la federație. În plus, aceasta nu mai are de ani de zile numele de Maliș, chemând-o Mariana Lupou.

În loc să sesizeze DNA, Ciolacu o protejează pe Lipă

După izbucnirea scandalului, președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a încercat să pună batista pe țambal susținând că, de fapt, contabila șefă Roxana Petrescu urma să împartă suma de 162 000 de euro cu alți 60 de angajați din federație, dar o astfel de operațiune este vădit nelegală. După ce ați chemat-o la cabinetul dvs. de la Guvern, probabil consiliată, a încercat să o întoarcă ca la Ploiești (spre Buzău) afirmând că a fost doar o simulare de premiere. Cel mai mult a șocat opinia publică, presa și, bineînțeles, lumea sportului vehemența cu care i-ați sărit în apărare subalternei dvs. susținând că legislația este de vină și că nu veți trimite Corpul de control la Agenția Națională pentru Sport. Mai mult, ați încercat să o victimizați printr-o referire total neavenită la marele fotbalist Gică Popescu, care a fost condamnat penal. Din păcate nu ați dovedit aceeași promptitudine și vehemență și referitor la majorarea rentelor modice ale foștilor mari campioni olimpici ai României.

Pentru considerentele expuse, vă solicit, domnule prim-ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

1.De ce au fost oprite verificările demarate în cursul lunii iulie de Corpul de control al primului ministru la Agenția Națională pentru Sport? Care sunt concluziile provizorii ale controlului?

2.Cum explicați că, după circa două săptămâni de la stoparea controlului, Elisabeta Lipă a aderat la PSD și a acceptat funcția de vicepreședinte național pentru sport? Ați convins-o prin oprirea controlului? Ați șantajat-o în acest sens? Vreți să profitați în campania electorală din această toamnă de capitalul său de imagine după rezultatele obținute de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris?

3.Alocarea prin hotărâre de Guvern a unei sume de aproape 9 milioane de euro pentru premieri la Federația Română de Canotaj constituie o recompensă pentru acceptarea de către Elisabeta Lipă a funcției de vicepreședinte al PSD și a candidaturii pentru Camera Deputaților?

4.Cât din suma alocată de Guvernul condus de dvs. pentru Federația Română de Canotaj urma să se întoarcă ca și ,,cotizație”, ca să nu zic parandărăt, la PSD pentru apropiatele alegeri prezidențiale (la care sunteți candidatul PSD) și parlamentare (la care candidați și dvs. și Elisabeta Lipă)?

5.Este adevărat că, datorită demersurilor pe care le-am făcut, Elisabeta Lipă v-a cerut să nu mă acceptați pe listele pentru Parlament și să mă dați afară din PSD? Cum explicați faptul că, cu numai două zile înainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor pentru Parlament (17 octombrie) m-ați înlăturat de pe lista adoptată statutar de Organizația județeană Ilfov a PSD pentru Camera Deputaților, pe care eram înscris pe prima poziție?

6.De ce nu ați sesizat Direcția Națională Anticorupție pentru a efectua cercetări referitor la manoperele frauduloase sesizate în legătură cu Federația Română de Canotaj și Agenția Națională pentru Sport, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, favorizarea făptuitorului, fals intelectual și tentativă de înșelăciune calificată?