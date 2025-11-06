Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență în formă continuată, după ce ar fi încercat să obțină retragerea unor sancțiuni aplicate fermei sale în urma unui focar de salmoneloză. Bogos a încercat să determine schimbarea directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Reținerea și acuzațiile

DNA – Serviciul Teritorial Iași a anunțat că Fănel Bogos a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență. În acelalși dosar au fost reținute alte trei persoane pentru dare de mită, trafic de influență și șantaj. Toți urmează să fie prezentați Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, faţă de inculpaţii P.U.S. şi M.V.O., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă”, au transmis procurorii.

Promisiuni de bani și contracte fictive

„În perioada martie – august 2025, inculpatul B.F. ar fi promis şi ar fi remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relaţional de influenţă, în vederea determinării conducerii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societăţii comerciale respective”, mai arată DNA în comunicatul de presă.

Pentru a ascunde mita, ar fi fost încheiate contracte de consultanță fictive. De asemenea, P.U.S. ar fi primit 15.000 de lei lunar, fiind angajat fictiv ca director al firmei, cu promisiunea că îl va ajuta pe Bogos să depună plângeri false împotriva directorului DSVSA Vaslui, pentru a-l determina să plece din funcție.

Procurorii susțin că, între iunie și septembrie 2025, Fănel Bogos ar fi promis 300.000 de euro altor persoane pentru a interveni la conducerea ANSVSA.

În lunile următoare, omul de afaceri ar fi promis sume suplimentare, inclusiv 250.000 de euro unui alt inculpat care susținea că are influență asupra unor lideri politici și funcționari din ANSVSA.

Presiuni asupra directorului DSVSA Vaslui

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane ar fi exercitat presiuni asupra directorului DSVSA Vaslui, pentru a-l determina să renunțe la sancțiunile aplicate fermelor și să aprobe dosarele de despăgubire depuse de Fănel Bogos.

„În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui funcţia de preşedinte al A.N.S.V.S.A., dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului B.F.”, arată DNA.

Obligațiile impuse celor plasați sub control Judiciar

Pe durata controlului judiciar, inculpații P.U.S și M.V.O trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la audieri, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanțăă și să nu părăsească România.

Ancheta DNA este în desfîșurare, iar procurorii continuă să strângă probe privind legăturile și sumele de bani implicate în acest caz.