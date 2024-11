Florin Piersic: ”Nu e adevărat! Nu se poate!”

Vestea tragică a zilei a venit un fulger și pentru marele actor Florin Piersic, care a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebok, la plecarea dintre noi a lui Gabriel Cotabiţă.

”Nu e adevarat! Nu se poate! Greu an a fost si inca mai este si iata ca in acesta luna trista de noembrie intunecat, pe tine dragul meu prieten Gabi Cotabita, te-au chemat ingerii. Multe am trait in viata, dar una din amintirile care nu mi s-au sters niciodata, este calatoria noastra impreuna la un spectacol la Hunedoara, cand in masina mi-ai pus sa ascult pentru prima data minunata ta piesa “Sunt doar un simplu trecator”. Atat de tare m-au miscat piesa si interpretarea ta, incat aceasta m-a insotit in multe din emisiunile de televiziune, sau spectacole pe care le-am facut, pe unele dintre ele chiar impreuna. Tu, dragul meu, cu singuranta n-ai fost „doar un simplu trecator”. Cu muzica ta, ai adus multa bucurie celor care veneau sa te asculte! Pentru ca se spune ca artistii nu mor niciodata, ci continua sa traiasca prin arta lor in sufletul celor care i-au admirat si tu minunatul meu Gabi Cotabita vei continua sa traiesti in inima mea. Te voi iubi mereu, Omule!”, a transmis Florin Piersic.