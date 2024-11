A murit Gabriel Cotabiţă

Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi de muzică uşoară din România, a murit, a anunţat compozitorul Ionel Tudor.

Artistul avea 69 de ani. Era internat la Spitalul Universitar București, iar sâmbătă dimineață ar fi suferit un accident cerebral.

„Ai plecat, Gabi, şi ai lăsat muzica pop româneasca fără una dintre cele mai mari şi mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci şi prieteni din tinereţe! Am lansat împreuna piese care au bucurat generaţii de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnişoară, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viaţa e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate că nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărţit multe momente ale vieşii şi carierei noastre împreuna!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihneasca în pace şi lumină!”, a scris compozitorul şi dirijorul Ionel Tudor.

Un mesaj de rămas bun a transmis şi Cezar Ouatu.

„Este unul din momentele care-mi vor rămâne bine întipărite în minte pe viaţă. Îţi mulţumesc. Ce trăiri, ce emoţii şi lacrimi de fericire!! Dumnezeu să te odihnească în pace, Gabriel Cotabiţă”, a transmis Cezar Ouatu.

„Nu ştiu ce zi este astăzi, însă deja e foarte greu de dus. După Marius Baţu, aflu acum că a murit şi Gabriel Cotabiţă. Incredibil! Toată copilăria mea i-am cântat piesele. Toată copilăria mea am încercat să îl imit. Toată copilăria mea… Drum lin, Maestre”, a scris şi Alin Dincă, solistul trupei Trooper.