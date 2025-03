Fost parlamentar PNL. ”Anularea alegerilor, știută cu cel puțin o zi înaintea ședinței CCR„

Ben Oni Ardelean a declarat în emisiunea lui Robert Turcescu de la Metropola TV că el știa de intenția CCR de a anula alegerile cu cel puțin o zi înainte de ședința Curții.

Fostul parlamentar, cunoscut că are puternice conexiuni în spațiul politic american, în zona republicană, susține și că el a avertizat anumiți lideri ”care contează” că americanii nu vor înțelege anularea.

”Le-am spus celor care au spus că au intenția să facă acel CCR, de joi seara – CCR a fost vineri seara – și le-am spus: nu faceți asta, pentru că n-aveți cum s-o explicați la americani, la republicani. Le-am spus asta la oameni care contau în sistem în momentul acela. Dați-mi voie să nu vă spun care (sunt cei care) contează și apoi, în seara respectivă, am spus următoarele lucruri pe care le spun public acum, pentru prima dată, la televiziune, le-am spus într-un reportaj pe care l-am dat zilele trecute: Ați decredibilizat total România în fața americanilor”, a spus Ardelean potrivit inpolitics.ro.

Ați decredibilizat total România, ați scumpit creditele externe masiv, pentru că ce s-a întâmplat ulterior: România n-a reușit să împrumute de pe băncile de capital extern în ultimele săptămâni deloc, emițând chiar și bonduri de stat. Puteți verifica informația. Ați scumpit creditele interne, că eu nu pot să iau bani externi scump și să-ți dau ție ieftin. Băncile comerciale, majoritatea, au blocaj pe credite astăzi, deși nicio bancă n-o să zică că nu-ți dă credit. Da, o să-ți ceară dosarul și o să te tot țină în analiză.

Ați alungat investitorii americani de care am nevoie urgent în momentul acesta, pentru că nimeni n-o să mai vină într-o țară necredibilă și o să vedeți cum toată economia o să înceapă să ducă la vale. Ceea ce toate agențiile de rating, ălea trei mari, le-au dat pe negativ. Suntem la un pas de junk. Cea mai mare agenție de evaluare a democrațiilor ne-a plasat la democrație hibridă, ceea ce suntem la nivel de Papua Noua Guinee, sub Moldova. Și practic suntem într-o situație de colaps, atât de idei, că asta e problema mea majoră, că n-au nici idei, cel puțin oamenii ăștia(…)

Eu, în noaptea respectivă, când a desecretizat președintele Klaus Iohannis acele dosare, am fost curios să le citesc. Nu știu câți or să citească sute de pagini. Da, am citit sute de pagini. Din acele sute de pagini, eu n-am găsit ceea ce americanul numește smoking gun-ul (arma fumegîndă n.n.). Adică n-am găsit nicio probă. Am găsit manual de operațiuni secrete: cum operează Rusia prin Ucraina, ce face Rusia prin Franța, ce se întâmplă la nivel. Pe alea le pot lua din bibliotecă, dacă mă duc la Academia SRI, dacă mă lasă să intru cineva acolo, sau la Academia Militară, și au acele manuale de operațiuni secrete și vi le citesc și eu.

Deci era multă maculatură, multă maculatură și pagini de bla bla blauri. Exact. În momentul în care fac un raport secret – și am citit la viața mea suficient ca să pot să știu despre ce e vorba -, în momentul în care fac un raport, scriu acolo așa: au fost hoți, i-am arestat, au fost boți, i-am anihilat, au fost ferme de troli, le-am distrus. Da, tu n-ai niciun singur element în chestiunea respectivă. Și atunci nu pot să spun decât suspiciuni rezonabile, așa cum ne-am obișnuit de ani de zile să arestăm oameni, să facem ravagii pe suspiciuni, da, fără să am probe.

Americanii nu lucrează așa. Democrația americană și justiția americană nu lucrează fără probe. Îi vezi pe ăia stând cu căștile, ascultă, vede că nu se produce flagrantul și adună aparatura și pleacă. N-ai smoking gun-ul, n-ai proba” a spus fostul deputat, potrivit inpolitics.ro.