Fostul internațional Ze Carlos a murit la 56 de ani

Fostul fundaș brazilian Ze Carlos a decedat vineri, la vârsta de 56 de ani, a anunțat clubul Sao Paulo FC, unde a activat în trecut.

„Sao Paulo FC anunţă cu durere decesul lui Jose Carlos de Almeida, Ze Carlos, în această vineri la Osasco”, s-a precizat într-un comunicat.

Această veste a provocat un val de tristețe în rândul fanilor și al comunității fotbalistice, care își aduc aminte de realizările și impactul său asupra sportului.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.

Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024