Fraţii Tate n-au scăpat de belea. Anchetă în Florida

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a anunţat marţi că biroul său a demarat o anchetă penală cu privire la Andrew şi Tristan Tate, cărora DIICOT le-au dat voie să plece din România, unde sunt urmăriţi penal pentru viol şi trafic de persoane.

Procurorul a spus că a demarat o „anchetă penală activă” asupra fraţilor Tate şi că este pregătit să utilizeze „întreaga forţă a legii” în examinarea comportamentului acestora.

„Aceşti indivizi au recunoscut ei înşişi public că participă la ceea ce pare a fi racolarea, traficarea şi exploatarea femeilor din întreaga lume, multe dintre ele prezentându-se ca minore. În Florida, acest tip de comportament este considerat intolerabil. Nu îl vom accepta”, a declarat Uthmeier.

„Ei au ales să vină aici şi să se stabilească în acest stat, iar noi vom folosi toate instrumentele pe care le avem în cadrul autorităţii noastre legale pentru a-i trage la răspundere”, a arătat procurorul Uthmeier.

„Dacă au comis fapte penale în Florida, îi vom urmări în justiţie până la limita maximă a legii”, a promis el.

Sosirea fraţilor Tate în Florida, statul în care îşi are reşedinţa preşedintele Donald Trump, a declanşat alarma, după ce procurorii români au ridicat brusc restricţiile de călătorie împotriva celor doi, în timp ce aceştia îşi aşteptau procesul pentru acuzaţii de trafic de persoane, notează Axios.

Florida has zero tolerance for people who abuse women and girls. We will not allow it. https://t.co/0G2fUT5oFb

— James Uthmeier (@JamesUthmeierFL) March 4, 2025