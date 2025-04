Funeraliile Papei Francisc. Roma, blindată (video)

Liturghia pentru Papa Francisc, procesiunea funerară pe străzi și înmormântarea în Bazilica Santa Maria Maggiore au loc sâmbătă la Vatican și la Roma. Ceremoniile combinate vor dura câteva ore. Dpa a prezentat programul provizoriu, precizând că orele sunt locale și aproximative.

– 9:00: Sosirea cardinalilor la Bazilica Sfântul Petru

– 9:30: Sosirea oaspeților de stat la Bazilica Sfântul Petru

– 10.00: Începe Sfânta Liturghie oficiată de Giovanni Battista Re, decan al Colegiului Cardinalilor

– 11:45 am: Sfârșitul serviciului funerar

– 13:00: Plecarea cortegiului funerar cu sicriul, oaspeții de stat părăsesc Vaticanul

– De la 13:00 la 14:30: Călătorie prin centrul orașului la pas, pe lângă situri antice precum Colosseum și Forumul Roman

– 14:30 Sosire la Bazilica Santa Maria Maggiore

– 15:00: Înmormântarea, fără accesul publicului sau vizionare

Roma a fost blindată înaintea sosirii a 164 de delegații și a aproximativ 50 de șefi de stat și de guvern care vor participa la funeraliile Papei Francisc, iar numeroase străzi din centrul orașului vor rămâne închise pentru trecerea sicriului care va fi mutat în procesiune funerară de la Bazilica Sfântul Petru la Bazilica Santa Maria Maggiore pentru înmormântare, transmite EFE.

Planul de securitate este impunător: 4.000 de agenți ai forțelor de ordine și alți 4.000 de voluntari ai Protecției Civile în jurul San Pietro și în alte părți ale orașului, precum și lunetiști au fost desfășurați de-a lungul traseului prin care vor trece delegațiile.

Au fost desfășurate echipe de geniști, unități canine și ofițeri de poliție care patrulează, de asemenea, pe râul Tibru, în timp ce brigada de pompieri va desfășura unități împotriva amenințărilor nucleare, bacteriologice, chimice și radiologice.

În plus, apărarea va desfășura sisteme anti-drone, avioane de luptă Eurofighter și un distrugător în largul coastei Fiumicino, iar agenții sunt de asemenea echipați cu ‘bazooka anti-drone’.

Numai în zona San Pietro, serviciul de sănătate va avea 55 de echipe, 11 posturi medicale avansate și 52 de ambulanțe, iar spitalul Santo Spirito din apropiere, aflat la doar câțiva metri de Vatican, este complet echipat și pregătit pentru orice eventualitate.

Pentru ultima călătorie a lui Francisc până la Bazilica Santa Maria Maggiore, toate străzile au fost închise, iar mașinile au fost retrase din zonele înconjurătoare, ceea ce va cauza, de asemenea, probleme semnificative de mobilitate.

În zona din jurul Vaticanului, toate drumurile de acces au fost închise, iar pelerinii sunt îndrumați spre piață, unde vor fi instalate patru ecrane mari pentru a urmări funeraliile pentru cei care nu pot ajunge acolo.

Funeraliile sunt oficiate de cardinalul decan, Giovanni Battista Re.

În rândul întâi se vor afla delegația Argentinei, țara natală a lui Francisc, condusă de președintele Javier Milei, precum și prim-ministrul italian, Giorgia Meloni.

Papa Francisc a murit luni 21 aprilie la vârsta de 88 de ani.

