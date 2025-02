Gabi Szabo, despre Nicușor Dan: un primar mincinos

În 2017 am avut onoarea, cât și voința, de a conduce CSM București, o instituție aflată atunci într-un un moment dificil și cu probleme serioase, confirmate de un audit profesional care a și relevat numeroase deficiențe. Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcție clară și un viitor mai bun, chiar și atunci când am fost acuzată pe nedrept și tratată cu aroganță de un politician oportunist, Nicușor Dan.

După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025. Cu toate acestea, nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității. În ceea ce mă privește, incertitudinea și lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită și performantă.