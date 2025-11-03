Gâlcă, extrem de sincer după egalul Rapidului în Bănie. Nu meritam nici un punct

Dacă Victor Angelescu, al doilea acționar al clubului și o mare parte dintre jucătorii Rapidului și-au exprimat fățiș regretele și frustrarea pentru egalarea venită dintr-un penalty corect acordat, antrenorul Costel Gâlcâ s-a dovedit o mostră de fair-play, declarând că nu echipa nu merita nici un punct și că oltenii au tot motivul să fie supărați că nu au luat toate punctele.

„Am avut 2-1 dar v-am spus, per total, nu cred că meritam să câștigăm nici un punct. În prima repriză nu mergeam cu intensitate la pressing. Mijlocașii nu stăteau bine, aveam spații pe zonă centrală. Trebuia să stăm cu triunghiul sus. Multe greșeli personale, făcute sub presiune. În fotbal nu poți să prevezi fiecare mișcare. Dinamica jocului te duci în anumite situații.

Suntem bine ca puncte, foarte bine, dar v-am spus, trebuie să creștem din toate punctele de vedere. Dacă vrem să fim, să ne batem sus, la primele locuri, trebuie să arătăm mai mult. Sunt mulțumit de atitudine. Dacă eram mai inteligenți și jucam mai mult în spatele lor. Bineînțeles că la pauză le-am spus că nu mi-a plăcut intensitatea. O să avem perioade dificile și meciuri dificile” .