Agenția rusă TASS scrie că inaltul oficial a fost omorât cu ajutorul unui dispozitiv acționat de la distanță și care conținea 300 mg de explozibil.

Luni, 16 decembrie, Ucraina deschisese un dosar pe numele generalului pe care il acuza că este „responsabil pentru utilizarea în masă a armelor chimice interzise în Ucraina”. Comandantul, susţine Kievul, este vinovat de comiterea unor crime de război.

Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că se află în spatele exploziei.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj

