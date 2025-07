Opinii asupra moțiunii de cenzură contra Ursulei, în Germania

„Stimată doamnă von der Leyen, Ombudsmanul UE v-a acuzat de introducerea unor structuri mafiote. Curtea UE, fără prea mare jenă, vă consideră o mincinoasă în afacerea Pfizer. Iar Curtea de Conturi a UE vă acuză de transferul opac de 650 de miliarde de euro. Aceasta nu este Next Generation EU, ci Next Level Corruption. Lipsă de transparență, negare sistematică a responsabilității și a supravegherii democratice, încălcări ale contractelor și ale legilor, utilizarea abuzivă a resurselor financiare, avioane private, fixativ de păr și mesaje text, acorduri de miliarde de dolari cu autocrați, abuzatori ai dreptului internațional și Azerbaidjan. Și, în final, această cutie neagră din camera dumneavoastră din spate, plină de consilieri retardați, care au manevrat UE în cea mai proastă situație geostrategică, economică și socială în care s-a aflat vreodată. Pe scurt, am încredere în tipul care mi-a vândut recent două ceasuri Rolex în Hong Kong la prețul unuia, 12 euro. A oferit mai mult decât dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult”.