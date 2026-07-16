Viorel Pașca caută „intrarea în legalitate”, în timp ce familia susține că trăiește din mila oamenilor

Viorel Pașca a anunțat că a primit răspuns de la Direcția de Sănătate Publică la scrisoarea prin care cerea clarificări privind autorizarea activității. În document, DSP sugerează că una dintre variantele posibile ar fi încadrarea centrelor din Dumbrava la categoria „locuințe protejate”. Aceasta este o formă de servicii sociale destinată persoanelor vulnerabile, dar diferită de azilele clasice.

Pașca spune că va analiza această opțiune în zilele următoare. El așteaptă și pozițiile celorlalte instituții implicate în anchetă și în procesul de autorizare. Pașca subliniază că instituțiile statului au obligația legală și morală de a contribui la găsirea unei soluții pentru persoanele vulnerabile care au trăit în Dumbrava. Totuși, se întreabă dacă „interesul pentru soarta lor este real sau doar declarativ”.

Avocatul Răzvan Doseanu: „Familia Pașca trăiește din mâncarea lăsată la poartă”

În paralel, avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, a publicat un mesaj în care descrie situația în care se află familia după măsurile anchetatorilor. Avocatul susține că familia Pașca supraviețuiește datorită oamenilor care lasă mâncare la poarta casei.

Situția este creată de faptul că toate sumele de bani ale familiei au fost ridicate și puse sub sechestru și că toate conturile bancare au fost blocate. În aceste condiții, familia Pașca nu ar mai avea resurse financiare pentru traiul zilnic, mai afirmă avocatul.

Răzvan Doseanu adaugă că Viorel Pașca nu ar fi dorit publicarea acestui mesaj, dar susține că a considerat necesar să facă publică situația, pentru ca cei care au fost ajutați de Dumbrava de-a lungul anilor să poată oferi, la rândul lor, sprijin.