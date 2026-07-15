Azilele din Bihor ale lui Viorel Pașca. Dragoș Pîslaru ridică semne de întrebare legate de amenda de 1 milion de lei

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a solicitat verificări de urgență după ce Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor a aplicat o amendă de un milion de lei Asociației Dumbrava DPG, fondată de Viorel Pașca, în dosarul privind azilele ilegale din județul Bihor. Deși a subliniat că sancțiunea este cea mai mare aplicată vreodată unei asociații pentru muncă fără forme legale, ministrul afirmă că există mai multe aspecte care trebuie clarificate.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, pe 30 iunie, în contextul intervenției procurorilor DIICOT la imobilele administrate de familia Pașca, ITM Bihor a efectuat controale la solicitarea anchetatorilor. În urma verificărilor, inspectorii au constatat existența unor persoane care ar fi prestat activitate fără contracte individuale de muncă și au aplicat o amendă în valoare de un milion de lei, plafonul maxim prevăzut de lege pentru astfel de situații.

Dragoș Pîslaru ridică semne de întrebarea legate de amenda de 1 milion de lei

Ministrul susține însă că primul aspect care ridică semne de întrebare privește modul în care a fost calculată sancțiunea. Conform explicațiilor sale, în procesul-verbal au fost menționate 36 de persoane care ar fi lucrat fără forme legale, deși la fața locului ar fi fost identificate doar 14 persoane. Celelalte 22 ar fi fost incluse pe baza declarațiilor celor prezenți, fără ca procedura de identificare oficială să fie finalizată înainte de întocmirea documentelor. Cum legea prevede o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană găsită în această situație, valoarea totală ar fi fost de 1,44 milioane de lei, însă sancțiunea a fost plafonată la un milion de lei.

Al doilea aspect reclamat de Pîslaru se referă la modul în care informațiile au fost comunicate între instituții. Ministrul afirmă că a aflat despre existența amenzii din postări publicate pe Facebook și nu prin canalele oficiale. Potrivit acestuia, raportul privind controlul a ajuns cu întârziere la conducerea Inspecției Muncii și ulterior la Ministerul Muncii, deși era vorba despre un caz de interes major.

În acest context, Inspecția Muncii a dispus un control de specialitate la ITM Bihor. Verificările vor fi efectuate atât de Direcția Control Relații de Muncă, cât și de Serviciul Corpul de Control al Calității Inspecției, urmând să fie analizată atât legalitatea modului în care a fost întocmit procesul-verbal, cât și circuitul informațiilor între instituțiile implicate.

Azilele din Bihor ale lui Viorel Pașca

Dosarul azilelor ilegale din Bihor este anchetat de DIICOT și vizează mai multe locații administrate de Asociația Dumbrava DPG. În urma descinderilor, autoritățile au descoperit sute de persoane cazate în condiții investigate de procurori, iar cazul a generat ample controverse la nivel național. În paralel cu ancheta penală, verificările dispuse de Ministerul Muncii urmăresc să stabilească dacă inspectorii ITM au respectat toate procedurile legale atunci când au aplicat amenda record și dacă informațiile au fost gestionate corespunzător de autoritățile responsabile.