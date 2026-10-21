VIDEO Trump insultă un reporter în Biroul Oval: „Taci! Ce e în neregulă cu tine, ești bolnav?”

Trump i-a spus jurnalistului în mod repetat să „tacă” după care l-a insultat: „Ce este în neregulă cu tine? Ești bolnav? De fapt, cred că este ceva în neregulă cu tine”.

Ana Dima
VIDEO Trump insultă un reporter în Biroul Oval: „Taci! Ce e în neregulă cu tine, ești bolnav?”

Trump i-a spus jurnalistului în mod repetat să „tacă” după care l-a insultat: „Ce este în neregulă cu tine? Ești bolnav? De fapt, cred că este ceva în neregulă cu tine”.

Președintele SUA i-a spus lui Andrew Feinberg de la The Independent să tacă în timpul unei declarații despre un nou program al Casei Albe pentru denunțarea fraudelor. Admonestarea lui Trump a dus la un schimb aprins de replici, scrie Daily Express.

Trump i-a spus jurnalistului în mod repetat să „tacă” după care l-a insultat: „Ce este în neregulă cu tine? Ești bolnav?”

Schimbul de replici a avut loc în timpul unui eveniment cu vicepreședintele JD Vance, pe tema unui nou program de denunțare a neregulilor, care oferă recompense de până la 30.000 de dolari pentru raportarea unor presupuse fraude.

Înregistrarea video a momentului îl arată pe Feinberg încercând să vorbească de mai multe ori în timp ce cineva tot spunea „ssh”. Apoi, Trump din ce în ce mai furios, revoltat îi strigă: „Ce este în neregulă cu tine? Ești bolnav? De fapt, cred că este ceva în neregulă cu tine”.

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Întrebări deranjante

Președintele SUA s-a înfuriat după ce Feinberg i-a adresat întrebări despre terenul său de golf și despre noua sa linie telefonică specială pentru demascarea escrocilor.

Feinberg l-a înfuriat pe Trump după ce l-a întrebat de ce cineva ar folosi Whip când un program vechi de secole oferea o recompensă mult mai mare.

Trump l-a întrebat apoi pe reporter: „Ce este în neregulă cu tine? Ești bolnav?”

„Nu din câte știu eu, domnule”, a răspuns reporterul. Președintele l-a întrerupt și a spus în repetate rânduri: „Liniște, liniște”.

„Îmi făceam datoria de jurnalist”

Într-un articol publicat marți, Feinberg a declarat că a fost supus recent examenului fizic anual și că acesta a decurs bine.

De asemenea, el și-a apărat conduita în timpul schimbului de replici, spunând că „și-a făcut treaba și că mă voi întoarce mâine”.

Trump nu se află la primul derapaj de acest fel împotriva jurnaliștilor. Dar izbucnirea necontrolată de marți vine într-un moment tensionat pentru președinte.

Este cunoscut pentru atacurile sale asupra jurnaliștilor, în special împotriva femeilor și mai ales după ce află pentru ce publicație lucrează.

Administrația sa a lansat o serie de atacuri asupra presei, inclusiv prin acționarea în justiție a mai multor publicații, interzicerea altora și amenințarea că va desființa sala de conferințe de presă a Casei Albe.

Pe parcursul ambelor mandate, Trump a avut o relație controversată cu presa, atacând-o adesea. În noiembrie anul trecut, a atacat verbal un reporter care îi punea o întrebare despre dosare legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, aflat pe Air Force One.

Vance îi ține isonul lui Trump și-l insultă pe jurnalist

Vicepreședintele Vance l-a criticat și pe Feinberg online, postând un fragment din schimbul de replici dintre Feinberg și Trump pe platforma de socializare X și cu legenda „Președintele Donald J. Trump îl eviscerează pe imbecilul «jurnalist» Andrew Feinberg pentru comportamentul său necorespunzător în Biroul Oval”.

Ca răspuns la postarea lui Vance, Feinberg i-a spus vicepreședintelui că „dacă tot mă insulți, măcar ai curajul să-mi etichetezi contul”.

Minime istorice de popularitate

Popularitatea lui Trump a atins minime istorice, iar Partidul Republican se confruntă cu pierderi grele în alegerile intermediare din noiembrie.

Un sondaj Ipsos publicat marți a arătat că doar 31% dintre americani îl aprobă pe Trump, iar 66% îl dezaprobă.

Donald Trump a anunțat programul de stimulare a denunțătorilor de fraude, care oferă recompense de 30.000 de dolari recompensă pentru denunțarea presupuselor fraude guvernamentale.

Săptămâna trecută, președintele a fost forțat să o concedieze pe Katie Zacharia, secretara sa de presă, după doar cinci zile în această funcție.

Kimberley Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, și-a pierdut locul de muncă în urma unor relatări ale presei conform cărora ar fi cerut unui donator să achite o datorie de 100.000 de dolari pentru un card de credit.

Paolo Zampolli, un apropiat al președintelui, a fost dat afară din Departamentul de Stat în urma unei dispute cu Christopher Landau, secretarul de stat adjunct.

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7 comentarii

  2. Eu cred ca ni se ascunde adevarul, dar dl Trump se pare ca s-a nascut prin Ferentari sau Simileasca.

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  3. Trump a fost „lucrat” de Putin cu războiul din Golf. Trump e cu spatele la zid din punct de vedere energetic și acum joaca după cum canta Putin.

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  4. demisia secretarei dupa ce multi au ridiculizat-o pt inteligenta sa ”olimpica”…apoi Zampoli era de mult creionat de presa lor asa ca nu e nici o tragedie ca niste persoana ”admirabile” au plecat la plimbare…e la moda ”10.000 de pasi pt sanatate”

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  5. vine frigul de maine in bucuresti s nu avem caldura la calorifer ! abia la 1 noiembrie 2026 da drumul la caldura in bucuresti la calorifere

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  6. cred ca noi suntem bolnavi mai sunt 11 zile pana la 1 noiembrie 2026 si nu au dat drumul la caldura in bucuresti si am auzit ca vine frigul in bucuresti , deocamdata mananc cu masura si prepar mancare doar o data pe saptamana , ciorbe de pulpe de pui .

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