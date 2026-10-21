Fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, apropiat lui Viktor Orban, arestat pentru fraudă economică

Fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria a fost pus sub acuzare în baza unui raport al Curții de Conturi din Budapesta.

Mihai Dima
Fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, apropiat lui Viktor Orban, arestat pentru fraudă economică

Apropiat al lui Viktor Orban, György Matolcsy a fost arestat în Ungaria FOTO ProfitMedia

Fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria a fost pus sub acuzare în baza unui raport al Curții de Conturi din Budapesta.

György Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, apropiat lui Viktor Orban, a fost pus sub acuzare într-un dosar privind fraude economice. Ancheta a pornit de la un raport al Curții de Conturi a țării vecine României.

György Matolcsy a ocupat timp de 3 ani funcția de ministru al Economiei, după care Viktor Orban l-a nominalizat pentru funcția de guvernator al Băncii Centrale.

În 2019, el a fost reconfirmat pentru un al doilea mandat pentru acest post. György Matolcsy și-a încheiat mandatul de guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, anul trecut în luna martie.

De-a lungul celor 12 ani petrecuți în fruntea instituției, datorită apropierii de Orban, György Matolcsy a susținut că una din misiunile importante ale Băncii Centrale din Ungaria este de a sprijini politica guvernului condus de Orban.

Viktor Orban și politica neortodoxiei economice

György Matolcsy și fostul premier ungar au inițiat „politica neortodoxă”, al cărei principiu fundamental viza o creștere economică fulminantă pentru Ungaria, potrivit Rfi.

Fără să mai surprindă pe nimeni, rezultatele acestei politici nu s-au observat. În schimb, au ieșit la iveală problemele generate de modul în care György Matolcsy a guvernat Banca Centrală.

Banca națională a înființat mai multe fundații pentru a promova educația financiară. În conturile acestor fundații au fost transferați peste 990 milioane de euro de către instituție.

Apoi, utilizarea banilor a devenit greu de controlat, pentru că respectivele fundații nu aparțineau administrației de stat. Banii au dispărut, iar fiul fostului guvernator s-a îmbogățit spectaculos.

Curtea de Conturi și ancheta penală

În 2025, Curtea de Conturi din Ungaria a publicat un amplu raport în care au fost evidențiate nereguli grave privind controlul financiar al banilor din Banca Centrală.

György Matolcsy a reacționat public și a defăimat acțiunea Curții de Conturi, considerând raportul jignitor.

Totuși, efectul publicării raportului s-a observat recent când poliția și procuratura din Budapesta au inițiat o amplă anchetă împotriva lui György Matolcsy.

Au fost impuse sechestre pe fonduri și titluri financiare de peste 300 milioane de dolari, vizate fiind fapte de spălare a banilor.

Miercuri dimineață, György Matolcsy a fost arestat. El este suspectat de fraudă economică ce a provocat un prejudiciu financiar imens.

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