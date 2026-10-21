Fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, apropiat lui Viktor Orban, arestat pentru fraudă economică

György Matolcsy a ocupat timp de 3 ani funcția de ministru al Economiei, după care Viktor Orban l-a nominalizat pentru funcția de guvernator al Băncii Centrale.
În 2019, el a fost reconfirmat pentru un al doilea mandat pentru acest post. György Matolcsy și-a încheiat mandatul de guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, anul trecut în luna martie.
De-a lungul celor 12 ani petrecuți în fruntea instituției, datorită apropierii de Orban, György Matolcsy a susținut că una din misiunile importante ale Băncii Centrale din Ungaria este de a sprijini politica guvernului condus de Orban.
Viktor Orban și politica neortodoxiei economice
György Matolcsy și fostul premier ungar au inițiat „politica neortodoxă”, al cărei principiu fundamental viza o creștere economică fulminantă pentru Ungaria, potrivit Rfi.
Fără să mai surprindă pe nimeni, rezultatele acestei politici nu s-au observat. În schimb, au ieșit la iveală problemele generate de modul în care György Matolcsy a guvernat Banca Centrală.
Banca națională a înființat mai multe fundații pentru a promova educația financiară. În conturile acestor fundații au fost transferați peste 990 milioane de euro de către instituție.
Apoi, utilizarea banilor a devenit greu de controlat, pentru că respectivele fundații nu aparțineau administrației de stat. Banii au dispărut, iar fiul fostului guvernator s-a îmbogățit spectaculos.
Curtea de Conturi și ancheta penală
În 2025, Curtea de Conturi din Ungaria a publicat un amplu raport în care au fost evidențiate nereguli grave privind controlul financiar al banilor din Banca Centrală.
György Matolcsy a reacționat public și a defăimat acțiunea Curții de Conturi, considerând raportul jignitor.
Totuși, efectul publicării raportului s-a observat recent când poliția și procuratura din Budapesta au inițiat o amplă anchetă împotriva lui György Matolcsy.
Au fost impuse sechestre pe fonduri și titluri financiare de peste 300 milioane de dolari, vizate fiind fapte de spălare a banilor.
Miercuri dimineață, György Matolcsy a fost arestat. El este suspectat de fraudă economică ce a provocat un prejudiciu financiar imens.
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2 comentarii
Cercetarea lui a început pe vremea lui Orban Viktor așa că mai moale cu realizările lui Magyar.
Daca Niculescu ii urmeaza exemplul lui Magyar ii iert o parte din pacate…