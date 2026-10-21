Fostul guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, apropiat lui Viktor Orban, arestat pentru fraudă economică

György Matolcsy a ocupat timp de 3 ani funcția de ministru al Economiei, după care Viktor Orban l-a nominalizat pentru funcția de guvernator al Băncii Centrale.

În 2019, el a fost reconfirmat pentru un al doilea mandat pentru acest post. György Matolcsy și-a încheiat mandatul de guvernator al Băncii Centrale din Ungaria, anul trecut în luna martie.

De-a lungul celor 12 ani petrecuți în fruntea instituției, datorită apropierii de Orban, György Matolcsy a susținut că una din misiunile importante ale Băncii Centrale din Ungaria este de a sprijini politica guvernului condus de Orban.

Viktor Orban și politica neortodoxiei economice

György Matolcsy și fostul premier ungar au inițiat „politica neortodoxă”, al cărei principiu fundamental viza o creștere economică fulminantă pentru Ungaria, potrivit Rfi.

Fără să mai surprindă pe nimeni, rezultatele acestei politici nu s-au observat. În schimb, au ieșit la iveală problemele generate de modul în care György Matolcsy a guvernat Banca Centrală.

Banca națională a înființat mai multe fundații pentru a promova educația financiară. În conturile acestor fundații au fost transferați peste 990 milioane de euro de către instituție.

Apoi, utilizarea banilor a devenit greu de controlat, pentru că respectivele fundații nu aparțineau administrației de stat. Banii au dispărut, iar fiul fostului guvernator s-a îmbogățit spectaculos.

Curtea de Conturi și ancheta penală

În 2025, Curtea de Conturi din Ungaria a publicat un amplu raport în care au fost evidențiate nereguli grave privind controlul financiar al banilor din Banca Centrală.

György Matolcsy a reacționat public și a defăimat acțiunea Curții de Conturi, considerând raportul jignitor.

Totuși, efectul publicării raportului s-a observat recent când poliția și procuratura din Budapesta au inițiat o amplă anchetă împotriva lui György Matolcsy.

Au fost impuse sechestre pe fonduri și titluri financiare de peste 300 milioane de dolari, vizate fiind fapte de spălare a banilor.

Miercuri dimineață, György Matolcsy a fost arestat. El este suspectat de fraudă economică ce a provocat un prejudiciu financiar imens.