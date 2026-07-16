Grevă de amploare în Sănătate. Pacienți din sute de spitale, afectați

Greva de avertisment din Sănătate oprește luni activitatea în sute de spitale. Pacienții vor fi nevoiți să aștepte terminarea grevei pentru consultații.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Grevă de amploare în Sănătate. Pacienți din sute de spitale, afectați

Greva de avertisment din Sănătate oprește luni activitatea în sute de spitale. Pacienții vor fi nevoiți să aștepte terminarea grevei pentru consultații.

Grevă de avertisment în Sănătate. Sute de spitale, policlinici și centre de diagnostic din toată țara vor avea luni activitatea blocată. Între 09-11, consultațiile de specialitate, tratamentele și operațiile programate vor fi amânate. Vor fi asigurate doar urgențele medico‑chirurgicale, anunță reprezentanții sindicaliștilor Sanitas.

Protestul de luni este doar etapa preliminară a unei mișcări sindicale de amploare. Federațiile din Sănătate avertizează că, în 28 iulie, ar putea declanșa greva generală, ceea ce ar paraliza sistemul medical la nivel național.

Confederațiile sindicale din care fac parte organizațiile cadrelor medicale analizează declanșarea unor greve de solidaritate în transportul public, administrația locală și administrația centrală. Deși discuțiile sunt avansate, nu s-a ajuns încă la un acord final care să permită extinderea conflictului de muncă în aceste sectoare.

 

SANITAS: „Drepturile salariale au fost diminuate. Legea salarizării unitare trebuie respinsă”

Federația SANITAS acuză diminuarea drepturilor salariale și solicită parlamentarilor să nu voteze Legea salarizării unitare în forma propusă de Guvern. Sindicatele reclamă că modificările legislative recente au afectat grav veniturile și condițiile de muncă ale personalului medical și ale angajaților din asistența socială.

Printre revendicările principale se numără:

  • Restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, afectate de OUG nr. 7/2026.
  • Anularea reducerii sporurilor și a concediilor suplimentare introduse prin OUG nr. 36/2025.
  • Eliminarea plafonării privind indemnizația de hrană și voucherele de vacanță.
  • Reluarea negocierilor pentru noua lege a salarizării.
  • Stabilirea unor coeficienți de salarizare echitabili pentru personalul din sănătate și asistență socială.
  • Menținerea sporului de tură de 15%.
  • Păstrarea sporului de 100% pentru munca în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
  • Reintroducerea sporului pentru condiții de muncă.
  • Includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare.
  • Alinierea salariilor din asistența socială la nivelul celor din sectorul sanitar neclinic.
Dacă negocierile nu avansează, Sănătatea ar putea intra în cel mai amplu conflict de muncă din ultimii 25 de ani. Acesta va avea efecte directe asupra pacienților, unităților medicale și administrației publice.

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4 comentarii

  1. deci in 20 iulie 2026 este greva de artvertisment de doua ore de la ora 9 la ora 11 iar din data de 28 iulie 2026 este greva pe termen nelimitat !

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  3. Au toata justificarea sa lupte pentru drepturile lor pentru ca o categorie profesionala asa importanta nu a fost niciodata rasplatita corespunzator si nici respectata. Cu bataile de joc si din public si din minister la adresa lor si a salariilor lor riscam ca in curand sa ne trateze tot felul de vraci, de holistici, de sarlatani ca oricum politicienii se trateaza in afara pe ei nu ii intereseaza.

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  4. Doctorii nu realizeaza in ce s-au bagat dupa mintile infierbantate ale sindicalistilor, pentru o lege care nu exista si nu o aplica cineva ! Pierd la imagine, nu te-ai facut medic ca sa faci greva, sa te amesteci cu infirmiere si cu brancardieri. Penibil !

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