Hellen’s Rock îl numește pe Jurica Novak în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Jurica va deține și rolul de observator în board-ul Super Technologies

Sacha Dragic: „Jurica dispune de o combinație excepțională de viziune strategică, expertiză investițională și capacitate de a ghida companii ambițioase prin perioade de creștere și transformare.”

Numirea lui Novak marchează o etapă importantă în dezvoltarea Hellen’s Rock ca platformă de investiții pe termen lung și consolidează guvernanța acesteia, într-un moment în care dimensiunea și ambițiile portofoliului continuă să crească. Family office-ul Hellen’s Rock a fost fondat de Sacha Dragic, co-fondator și al Super Technologies, compania de entertainment și tehnologie susținută de Blackstone, care deține un portofoliu de branduri internaționale prezente în Europa și America Latină.

Jurica Novak este unul dintre cei mai experimentați consultanți strategici din Europa Centrală și de Est. În cele peste două decenii petrecute la McKinsey & Company, a ocupat poziții importante de conducere în regiune, inclusiv cea de Managing Partner al grupului de birouri din Europa Centrală și de Managing Partner al birourilor din București, Zagreb și Belgrad. A condus divizia McKinsey pentru Instituții Financiare și divizia de Risc în Europa Centrală și de Est, iar cel mai recent a deținut rolul de Global Leader al McKinsey Innovation and Technology, coordonând la nivel global activitatea de consultanță în aria de creștere și transformare bazate pe tehnologie.

De-a lungul carierei, Jurica Novak a oferit consultanță pentru consilii de administrație și directori executivi din cadrul unor bănci, companii și instituții de prim rang pe teme de strategie, alocare a capitalului și transformare organizațională la scară largă. Jurica aduce la Hellen’s Rock o combinație unică de rigoare instituțională, analiză investițională și înțelegere directă a modului în care companiile din regiune se extind la nivel mondial.

În calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Jurica Novak va conduce guvernanța Hellen’s Rock, va acționa ca principal consilier strategic al fondatorului și va colabora îndeaproape cu echipele de conducere ale proiectelor de investiții și ale companiilor din portofoliu, pe măsură ce acestea intră în următoarea etapă de creștere.

Totodată, Jurica se va alătura Consiliului de Administrație al Super Technologies în calitate de observator, fapt ce reflectă importanța strategică a companiei în cadrul portofoliului Hellen’s Rock.

Sacha Dragic, fondator Hellen’s Rock și Super Technologies:

„Jurica dispune de o combinație excepțională de viziune strategică, expertiză investițională și capacitate de a ghida companii ambițioase prin perioade de creștere și transformare. Mă bucur că se alătură Hellen’s Rock în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. Am construit Hellen’s Rock pe o convingere simplă: capitalul gestionat cu răbdare, leadershipul puternic și perspectiva strategică generează valoare care se multiplică de-a lungul timpului. Echipele noastre de investiții și liderii companiilor din portofoliu au construit ceva remarcabil, iar rolul lui Jurica este să adauge profunzime strategică la nivelul guvernanței, să ne provoace și să ne rafineze gândirea, pregătindu-ne pentru următoarea etapă de creștere. Numirea sa ca observator în Consiliul de Administrație al Super Technologies reflectă importanța pe care Super o deține în cadrul Hellen’s Rock și amploarea ambițiilor noastre pentru succesul său continuu.”

Jurica Novak, Chairman, Hellen’s Rock:

„Mă bucur să mă alătur Hellen’s Rock într-un moment atât de important pentru dezvoltarea acestui family office. Sacha are o viziune remarcabilă și, împreună cu echipele de conducere puternice deja existente, a construit un portofoliu semnificativ de companii ambițioase, cu un potențial enorm de creștere pe termen lung. Ceea ce m-a atras este claritatea scopului din spatele acestui demers – angajamentul de a construi companii durabile într-o regiune în care cele mai bune oportunități încă nu au fost valorificate. Aștept cu interes să îi susțin pe Sacha, echipa Hellen’s Rock și liderii companiilor din portofoliu, ca partener și consilier, ajutându-i să ia decizii strategice, să gândească în termen de decenii, nu în trimestre, și să se extindă cu disciplina impusă de obiectivele de sustenabilitate.”

Despre Hellen’s Rock

Hellen’s Rock este family office-ul antreprenorului Sacha Dragic, care administrează un portofoliu diversificat de active în valoare de peste 1 miliard de euro în domeniile tehnologiei, divertismentului și al modelurilor de business emergente cu potențial semnificativ de creștere. Investițiile sale sunt ghidate de obiectivul de a susține fondatori și lideri care construiesc companii ce extind accesul la bunăstare, educație, servicii financiare și divertisment. Divizia sa de venture capital, D Moonshots, se asociază cu inovatori și antreprenori aflați în stadii incipiente de dezoltare din Europa și la nivel global.

https://www.hellensrock.com/