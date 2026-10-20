VIDEO A0 Nord face un nou pas spre finalizare. Se deschid 13 kilometri, după un an de întârziere

Circulația pe încă aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord va fi deschisă luni, 26 octombrie, pe sectoarele Afumați – Pantelimon și Pantelimon – Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, care a subliniat că deschiderea celor două loturi va permite o legătură continuă între principalele autostrăzi din jurul Capitalei, dar a atras atenția și asupra întârzierilor înregistrate pe unul dintre tronsoane.

Potrivit acestuia, deschiderea circulației vizează lotul 3, Afumați – Pantelimon, și lotul 4, Pantelimon – Cernica, care asigură conexiunea cu A2. Odată cu punerea în circulație a ambelor sectoare, șoferii vor putea utiliza o porțiune continuă a inelului de autostradă, cu legături între A1, A2, A3 și DN1, în zona Otopeni.

Ce se schimbă pentru șoferii din București și Ilfov

Deschiderea celor aproximativ 13 kilometri este importantă pentru traficul din jurul Capitalei, în condițiile în care actuala centură a Bucureștiului este puternic aglomerată. Noua conexiune va permite deplasări mai rapide între estul și nordul zonei metropolitane și va facilita accesul către principalele autostrăzi care leagă Bucureștiul de alte regiuni ale țării.

Schimbările sunt relevante atât pentru șoferii care tranzitează zona, cât și pentru transportatorii de marfă și operatorii de transport de persoane. Prin utilizarea A0, o parte dintre deplasările care se desfășoară în prezent pe drumurile naționale din jurul Capitalei ar putea fi redirecționate către autostradă, reducând presiunea asupra unor artere aglomerate.

Horațiu Cosma a precizat că lotul 4 a fost finalizat încă din vară, însă nu a putut fi deschis circulației în lipsa finalizării sectorului vecin. În mesajul său, acesta a criticat faptul că nu a fost prevăzută o descărcare a traficului în DN3, ceea ce a împiedicat folosirea tronsonului deja construit.

Horațiu Cosma cere analiza întârzierilor și aplicarea penalităților

Dincolo de vestea deschiderii circulației, Horațiu Cosma a atras atenția asupra întârzierilor de pe lotul 3 Afumați – Pantelimon. Potrivit acestuia, tronsonul ar fi trebuit să fie finalizat cu un an mai devreme, însă lucrările nu au avansat conform așteptărilor.

Acesta a anunțat că a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun pentru întârzieri.