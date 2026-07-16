Ciprian Ciucu, mesaje cu subînțeles. „Sistemul funcționează”, „sunt un politician neprogramat”. Alte momente cu substrat din criza politică

Legat de ancheta de corupţie care îl vizează, Ciprian Ciucu spune că va dovedi în Justiţie că este nevinovat. El se descrie drept „un politician neplanificat şi neprogramat de oamenii puternici din România”. Susține că aceia asemenea lui, care ajung în poziţii importante, „sunt imediat rejectaţi”.

„Fără să generalizez, este vorba de oameni din politică foarte, foarte bogaţi, extrem de bogaţi, care nu au averile la vedere, este vorba de oameni care scapă de Justiţie pentru că au pârghiile necesare.

Nu sunt printre ei, niciodată n-am fost. Eu sunt un om care a reuşit doar prin forţele proprii să ajung unde am ajuns, doar prin munca mea şi atât. Probabil că cei care, ca mine, ajung întâmplător şi rar în astfel de poziţii sunt imediat rejectaţi.

Sunt un politician neplanificat şi neprogramat de oamenii puternici din România, asta pot să vă garantez”, a afirmat Ciprian Ciucu, miercuri seară, la B1 TV, conform news.ro.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6.

Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.

„Sistemul funcţionează şi se apasă pe anumite butoane în momente-cheie”

Un alt mesaj cu subînțeles a fost legat de decizia Tribunalului București de suspendare a deciziilor Congresului PNL, la cererea taberei Veștea.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi fost prim-vicepreşedinte al PNL, este de părere că deciziile luate de Partidul Naţional Liberal la cel mai recent congres au fost întoarse prin hotărâri ale Justiţiei „pentru că sistemul funcţionează”.

El afirmă că unele chestiuni, precum modul în care au fost judecate dosarele deschise în Justiţie de către aşa-numiţii pucişti din partid, ar trebui să fie ”lămurite”.

„E vorba despre un sistem la care eu m-am mai referit şi care este funcţional. Dar nu vorbesc despre totalitatea oamenilor sau despre un sistem în ansamblu.

Este vorba despre faptul că în România, în ţara noastră, în ultimii ani şi poate de mai mult timp, niciodată nu ai ştiut ce a fost mai înainte. Politicianul care a pus în funcţii anumiţi oameni cărora să le dea ordin sau anumiţi oameni din sistem care au crescut anumiţi politicieni pe care îi protejează informatic şi pe care îi protejează şi în Justiţie, câteodată.”

„Eu, când am vorbit despre sistem, nu am vrut să generalizez. Atunci eram la Congresul PNL, congres care a fost anulat, pentru că sistemul funcţionează şi se apasă pe anumite butoane în momente-cheie, despre asta este vorba. (…)”

„În sistemele de forţă se ajunge prin mecanisme care nouă ne sunt obscure”

„Nu vorbim despre totalitatea sistemului de Justiţie, nu vorbim despre totalitatea şi integralitatea instituţiilor de forţă, dar şi în sistemul de Justiţie se ajunge prin concursuri organizate de către politicieni.

În sistemele de forţă se ajunge prin mecanisme care nouă ne sunt obscure, dar din acest punct de vedere nu este în regulă ce se întâmplă astăzi în România”, a afirmat Ciprian Ciucu, miercuri seară, la B1 TV, potrivit news.ro.

Liberalii au avut o ședință după decizia Tribunalului București, în care au decis că vor funcționa temporar pe structura de conducere decisă de congresul anterior, din 2025. Ei caută soluții juridice să-și poată impune voința de a schimba conducerea din care fac parte inclusiv cei care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru Cotidianul: „It’s complicated”

Ciprian Ciucu a fost întrebat, în trecut, de reporterii Cotidianul, dacă vede cumva vreun amestec al serviciilor în debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Primarul general nu a dat un răspuns tranșant, dar nici nu a exclus ipoteza.

Cotidianul: Debarcarea lui Ilie Bolojan credeți că a fost făcută de PSD sau de forțe care sunt în exteriorul politicii?

Ciprian Ciucu: It’s complicated. Ilie Bolojan nu a fost debarcat, Guvernul său a fost demis — în special de sistemul PSD și AUR, dar, probabil, au fost și alte forțe care nu și-au asumat acest lucru.

Kelemen Hunor, episod povestit la Recorder

Kelemen Hunor a răspuns unei întrebări similare adresate de Sebastian Zachmann, în Podcastul Outsider Politic, de la Recorder.

Recorder: Ați simțit vreodată influența serviciilor secrete în politică?

Kelemen Hunor: Știți unde începe discuția? În momentul înființării serviciilor, în ‘90. Au fost construite pe vechile structuri ale Securității. Academia a fost tot pe mentalitatea fostei Securități, cu profesorii fostei Securități. Când s-a votat legea acum câțiva ani și au primit posibilitatea de a înființa firme în economia românească, iarăși a fost o problemă. (…) Legile sunt foarte vechi. (…) Și, uite așa am ajuns, în 2026, să avem serviciile secrete militarizate. (…)

Recorder: Dar ați auzit vreodată sintagma asta: e o decizie dorită în pădure?

Kelemen Hunor: Așa, în pădure, nu. Dar am avut o discuție în 2014, când eu mi-am dat demisia din Guvernul Ponta, din cauza unei inițiative despre minorități pe care statul român nu a susținut-o în fața Comisiei Europene. Și l-am întrebat atunci pe Victor Ponta: de ce nu m-ai anunțat că nu susține statul? Și el a spus: Așa s-a decis! Cine a decis? Statul român, a spus Ponta. Eu eram vicepremier, nu cred că un vicepremier, care e și inițiator, nu trebuie anunțat. Nu, că așa s-a decis și a făcut așa (Kelemen Hunor face un gest cu capul, arătând într-o parte).

Șeful SPP, la masă cu președintele

Legat de posibila implicare a serviciilor, nu e clar care, în deciziile politice cruciale, s-a mai discutat și când șeful SPP, Lucian Pahonțu a fost zărit la masă cu președintele Nicușor Dan. Întrebat tot la Recorder despre episod, fostul președinte Traian Băsescu a spus că așa ceva nu se face. Băsescu a fost de părere că, și dacă președintele l-a invitat pe Pahonțu, acesta ar fi trebuit să se sustragă politicos și să spună că are alte lucruri de rezolvat.

În fotografie apar președintele Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu. Lângă ei, la masă, sunt europarlamentarii Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Este prezent și fostul premier desemnat Eugen Tomac. Precum și consilierul de stat Valentin Naumescu, potrivit Digi24. Fotografia a apărut exact în contextul negocierilor tensionate pentru formarea unui nou guvern.

Președintele Nicușor Dan a expediat problema. „Asta e legea!”

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber în jurul prânzului. La această întâlnire au fost și Rareș Bogdan. A fost de asemenea, Eugen Tomac, care a activat în același grup. Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost alaturi de mine. Pentru ca asta e legea. Când am ieșit de acolo am întrebat daca mâncăm aici sau dacă mâncăm la hotelul la care stăm.” A fost răspunsul președintelui României.