Cât de vinovat e Ilie Bolojan pentru eventuala ratare a celor 5 miliarde din PNRR

Ilie Bolojan a făcut referire la șase proiecte legislative, angajate prin PNRR, destinate să deblocheze tranșele financiare europene care au rămas neadoptate.
În spațiul public se vehiculează ideea că refuzul lui Ilie Bolojan și al celor de la PNL și USR de a susține învestirea unui guvern cu puteri depline e de vină pentru întârzierea și eventuala ratare a acestor jaloane.
În realitate, implementarea PNRR a început în timpul mandatului de prim-ministru al lui Florin Cîțu (PNL), în 2021.
Cinci prim-miniștri s-au perindat în acest răstimp în fruntea Guvernului. În afară de Florin Cîțu, care a ocupat această funcție până în noiembrie 2021, ceilalți prim-miniștri ai perioadei au fost:
- Nicolae Ciucă (PNL) — nov. 2021 – iun. 2023
- Cătălin Predoiu (PNL) — interimar iun. 2023
- Marcel Ciolacu (PSD) — iun. 2023 – mai 2025
- Cătălin Predoiu (PNL) — interimar mai–iun. 2025
- Ilie Bolojan (PNL) — iun. 2025 – prezent (interimar din mai 2026)
Prima observație evidentă, este aceea că, în mandatele succesive ale lui Nicolae Ciucă (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), coaliția guvernamentală a beneficiat de o majoritate parlamentară extrem de stabilă, care ar fi trebuit să garanteze adoptarea rapidă a tuturor reformelor asumate.
Managementul defectuos la nivel guvernamental a culminat cu necesitatea unei renegocieri de urgență a planului direct la nivelul Comisiei Europene, o decizie excepțională confirmată recent de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Pentru a înțelege cum s-a ajuns în acest punct critic, este necesară o analiză punctuală a ministerelor de resort și a miniștrilor care au gestionat direct cele șase jaloane financiare.
Ilie Bolojan și testul PNRR. Ce miniștri au scăpat de nota de plată
1. Salarizarea Unitară (Ministerul Muncii și Solidarității Sociale) Jalon 420 – Valoare 770 milioane de euro. Termen inițial: Trimestrul 2 – 2023. Termen curent: 31 august 2026
Reforma sistemului public de salarizare, evaluată la 770 de milioane de euro, își propune eliminarea inechităților din sistemul bugetar, plafonarea sporurilor și corelarea veniturilor cu performanța angajaților. Alături de Legea Pensiilor Speciale și Legea Pensiilor Publice, acest jalon a fost repartizat Ministerului Muncii.
Portofoliul a fost deținut de Raluca Turcan (PNL), până în noiembrie 2021. Ea este cea care a introdus jalonul.
Între noiembrie 2021 și iulie 2023, ministerul a fost condus de Marius Budăi (PSD), căruia i-a succedat, în rol de interimar, pe parcursul lunii iulie 2023, Marian Neacșu (PSD).
În aceeași lună, la conducerea ministerului este numită Simona Bucura-Oprescu (PSD), care a fost în fruntea ministerului până iunie 2025.
Între iunie 2025 și aprilie 2026 funcția de ministru al Muncii a fost deținută de Florin Manole (PSD), iar după demiterea Guvernului Bolojan, funcția de ministru i-a revenit lui Dragoș Pîslaru (USR).
2. Codul Urbanismului și Reforma Funcției Publice (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) Jalon 388 Valoare – 972 milioane de euro TERMEN INIȚIAL: iunie 2023 Termen curent 31 august 2026
Ministerul Dezvoltării a gestionat Codul Urbanismului (972 de milioane de euro) și Legea privind funcția publică (770 de milioane de euro). Primul proiect vizează simplificarea legislației în construcții și stoparea haosului imobiliar, în timp ce al doilea urmărește introducerea unui concurs național bazat pe competențe și digitalizarea managementului resurselor umane.
Portofoliul a fost asigurat de Cseke Attila (UDMR), cel care a elaborat și a trimis Codul în Parlament, în aprilie 2023.
Cseke Attila a ocupat funcția de ministru până în iunie 2023, cînd va fi înlocuit de Adrian Veștea (PNL), care va rămîne în funcție până în decembrie 2024. Între decembrie 2024 și aprilie 2026, Ministerul Dezvoltării a fost condus, din nou de Cseke Attila (UDMR) .
Ulterior, după retragerea susținerii politice a PSD pentru Guvernul Bolojan, Cseke Attila a devenit ministerului interimar.
3. Legea Incompatibilităților (Ministerul Justiției). Jalon 431. Valoare – 770 milioane de euro. Termen inițial Semestrul 1 – 2023. Termen curent 31 august
Această reformă de 770 de milioane de euro vizează înăsprirea normelor anti-corupție și digitalizarea verificărilor făcute de ANI. Alături de modificările la Codul Penal și Legea avertizorilor de integritate, proiectul a revenit Ministerului Justiției.
Ministerul Justiției a fost condus de Stelian Ion (USR), până în septembrie 2021. Funcția de ministru al Justiției a fost ocupată apoi de către Cătălin Predoiu (PNL), între noiembrie 2021 și iunie 2023, Alina Ghorghiu (PNL), între iunie 2023 și decembrie 2024 și Radu Marinescu (PSD) între decembrie 2024 și aprilie 2026.
Din aprilie 2026, Cătălin Predoiu (PNL) este ministru interimar.
4. Recompensarea Personalului din Finanțe (Ministerul Finanțelor) Jalon 197 – Valoare 770 milioane de euro. Termen inițial: Semestrul 1 – 2023. Termen curent: 31 august 2026
Proiectul de 770 de milioane de euro condiționează bonusurile angajaților de la Finanțe și ANAF strict de performanța în colectarea taxelor și de combaterea evaziunii fiscale. Implementarea a revenit Ministerului Finanțelor, la conducerea căruia s-au aflat:
- Alexandru Nazare (PNL) — dec. 2020 – iul. 2021
- Florin Cîțu (PNL) — iul.–aug. 2021, interimar
- Dan Vîlceanu (PNL) — aug.–nov. 2021
- Adrian Câciu (PSD) — nov. 2021 – iun. 2023
- Marcel Boloș (PNL) — iun. 2023 – dec. 2024
- Tanczos Barna (UDMR) — dec. 2024 – iun. 2025
- Alexandru Nazare (PNL) — iun. 2025 – prezent (cu statutul de interimar, din mai 2026)
5. Decarbonizarea Sectorului de Încălzire și Răcire (Ministerul Energiei și Ministerul Mediului) Jalon 128. Valoarea: 972 milioane de euro. Termen inițial: Semestrul 1 – 2023. Termen curent: 31 august 2026
Acest jalon de 972 de milioane de euro impune reguli stricte pentru trecerea la soluții de încălzire regenerabile și modernizarea rețelelor de termoficare urbană. Responsabilitatea directă a aparținut Ministerului Energiei, sub conducerea lui Virgil Popescu (PNL), până în iunie 2023. El a fost succedat în funcție de Sebastian Burduja (PNL), între iunie 2023 și iunie 2025. A urmat apoi, între iunie 2025 și aprilie 2026, Bogdan Gruia Ivan (PSD).
În prezent, ministru interimar este Ilie Bolojan.
6. Legea privind funcția publică. Jalon 435. Valoarea: 770 milioane de euro. Termen inițial – Semestrul 1 – 2023. Termen curent: 31 august 2026
Are în vedere modernizarea statutului funcționarilor prin schimbarea radicală a modului de accedere și promovare în administrația publică. Se urmărește introducerea unui concurs unic, la nivel național, bazat pe competențe, care să excludă numirea pe criterii politice. De asemenea, se urmărește digitalizarea managementului resurselor umane în toate instituțiile statului.
Responsabilitatea pentru coordonarea acestui jalon a revenit Secretariatului General al Guvernului, prin intermediul Ministerului Dezvoltării. Cseke Attila (UDMR) – cel care a coordonat reforma – și Adrian Veștea (PNL) s-au aflat la conducerea acestui minister, așa cum am arătat mai sus.
Șase proiecte și un test de țară. Adună Ilie Bolojan majoritatea pentru PNRR?
Acestea sunt cele șase proiecte de lege aferente jaloanelor din PNRR la care a făcut referire prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, dar nu sunt nicidecum singurele. Legea Pensiilor Speciale sau Legile Educației sunt doar două alte proiecte majore care nu au fost, încă, adoptate.
Așa cum reiese din analiza de mai sus, în ciuda insinuărilor din spațiul public și a încercării de a culpabiliza doar anumiți oameni sau un anumit partid, adevărul este că toți cei care s-au aflat în fruntea Guvernului sau a ministerelor de resort responsabile cu coordonarea și implementarea acestor reforme sunt vinovați și ar trebui să dea explicații în cazul în care România va pierde banii din PNRR.
Dincolo de criza politică, rămâne o întrebare majoră. Unde se termină jocul politic și unde începe responsabilitatea pentru soarta României.
31 comentarii
Bolojan e vinovat ca nu a stat capra in fata PSD!
atunci cum duce Romania in ghearele Germaniei, de ce contribuim la masina din anii ’30…
Cat ne costa azi energia dupa ce ne-am ”vandut” sufletul cu decarbonizare/inchiderea CTE-urilor cand Germania si Polonia le-au deschis, iar Polonia a negociat inchiderea in 2040 sau 2045? oare nu-s miliarde pierdute in imbogatiti baietii destepti din energie pt un promis 972 milioane de euro?
În România, „niciodată ” nu poartă nici-o vină vreun politician sau partid politic, de ce sa mai discuta o asemenea problemă „fără vinovati si vinovații”, exact sau identic ca la un „dosar penal in rem”, adică fără vinovați. Vinovații, păi, noi, cei care i-am votat pe „nevinovații din politica românească „, consecințele, tot noi le suportam, „ei, nevinovatii”, fiind nevinovați, isi primesc liniștiți indemnizațiile si privilegiile de LUX, ce mai vrem altceva dacă, noi suntem vinovații de serviciu !.
buna !
Cat tupeu sa ai, ma refer la PSD si PNL ca dupa ce ai prăbușit Romania, ai infundat-o in datorii imense , sa vrei sa fii la putere iară si iară si sa izolezi AUR prin minciuni,ca e cu rusii,ca e putinist ,ca e legioar ,ca e fascist,et?
De fapt locul celor care au contribuit la situatia de azi a țării, nu e la guvernare,ci la puscarie,fara niciun dubiu!
Minciuna asta de izolare a AUR,are radacii
ursuliene-macronieni si poporul doarme
linistit si multimit .Cei de la butoane
apasa cu bocancul ticalosiei si mai tare pe grumazul românilor mizand pe igorata si lasitatea acestors!
„poporul doarme linistit si multimit.” Poporul are scoala si o meserie cautata, n-are nevoie de aventurieri sau .s.croci pentru ca niciodata pana acum nu s-a gasit in asa pozitie de siguranta si de prosperitate. In sfarsit, am iesit din putreziciunea sovietica gorbaciovista si am intrat in randul tarilor dezvoltate si civilizate, in NATO si in UE, „crème de la crème” ! Tu propui sa venim in grota, langa voi, cei care urati pe toti care nu sunt ca voi.
Bineinteles, Bolo este vinovat ca v-a pus sa platiti furaciunile pesediste (imprumuturi pentru contracte cu para’ndarat la primarii pesede). Asa va trebuie, cine le-a dat peste 40% ? Nu v-ati invatat minte, acum vreti sa dati 40% la unii care n-au apucat, inca, sa fure, stau cu cutiile de pantofi goale. Misto = Cool !
in ultimii ani PNL/PD-L a guvernat cu PSD, atunci de ce spui furaciunile PSD si nu folosesti exprimarea FURACIUNILE PNL+PSD, iar acum Bolojan vrea sa ascunda sub pres…Catu-Orban-USR=deficit de doua cifre, Ciuca panotaj-carte-alegeri de milioane si chemarea PSD sa scoata castanele din foc si tu ce faci? esti tainuitor stii de furaciuni si nu le denunti?
Eu stiu ce vorbesc si stiu cine este partidul militienilor rezervisti-legionari. Daca tu vrei sa legiferezi crima in Romania, du-te la Moscova ! Niciodata finul lui Dan Diaconescu Direct nu s-a dezis de nasul sau bicondamnat cu executarea 4 ani pentru santaj si 8 ani pentru pedofilie si prostitutie juvenila. Inteleg ca pe unul ca asta l-ai votat presedinte al Romaniei si acum vrei sa fie pus premier, dupa ce demite presedintele legal ! Tu nu esti roman daca crezi ca romanii vor vota un astfel de aventurier-cofetar care a pierdut 5 alegeri consecutive.
Du-te tu, ecoul ecoului, la Moscova, democratia nu iti apartine
Democratia sunt Eu !
Mai sa fie! Numai PSD-ul a furat in tara asta, iar AUR-ul sigur-sigur va fura daca inca n-au ajuns sa fure, numai Bolojan saracul de el e cel mai cinstit om de pe planeta (si desigur cel mai competent, se si vede asta din halul in care a guvernat), iar PNL-ul si USR-ul sunt cele mai cinstite patide :-) :-) Vorba lui Gheorghe Dinica din filmul Filantropica: atata perspicacitate ma emotioneaza :-) :-)
P.S. Doar pentru informare, pentru a avea o mai buna vizune asupra realitatii obiective, dincolo de propaganda receptata pe nemestecate, n-ar fi rau sa faci o statistica a perioadelor de guvernare a stangii, adica PSD (sau PDSR / FSN) de la inceputuri, din 1990, insumate, prin comparatie cu guvernarile dreptei, adica Conventia Democratica, PNL, PD-L, plus tehnocratii (ca si ei erau tot de pe dreapta selectati, de exemplu Ciolos sau Mihai Razvan Ungureanu)). Daca faci asta riguros, o sa ai o supriza majora: o sa vezi ca perioada totala in care s-a aflat dreapta la putere e clar MAI MARE decat perioada stangii. Acuzele la adresa PSD-ului si DOAR a PSD-ului nu se sustin cu fapte concrete. Iar daca vorbim si de presedinti situatia e si mai clara: Iliescu a fost SINGURUL presedinte PSD si deci de stanga. In total a fost 10 ani presedinte, atat. Restul au fost: Constantinescu (4 ani), Basescu (10 ani!!!) Johannis (10 ani) iar acum Nicusor. Deci 24 de ani cu presedinti de dreapta inainte de Nicusor, care si el e din aceeasi tabara politica si mai are pana la finele mandatului. Deci?!?
Prinde orbul scoate-i ochii cand de fapt vina majora e ciolacu si shobo pesedeii ca s-au opus oricarei reforme majore.
Sa mori tu? Arunca o privure prin PNL incepand cu Catu si Ciuca si poate scapi de orbul gainilor.
Asa-s penelistii, fac tampenii si dupa aia dau vina pe pesede, ca e comod
ca-i vinovat Ciolacu, fara el si ”comasatele” PNL nu avea atatea europarlamentari si primari si implicit nu lua 14% la Parlamentare…
Sub guvernarea orădeanului Ilie Bolojan-SARACIE, Romania s-a împrumutat la bănci străine cu impresionanta suma de 40 MILD de Euro,in numai 11 luni de zile !.
Salarizarea unitara a fost inceputa de pe vremea lui Boc din 2009 Nu s-a finalizat pana acum aceasta lege. Nu este vointa politica pt aceasta lege absolut necesara. Daca s-ar aplica aceasta lege ar fi dezavantajate anumite categirii sociale privilegiate.
Până la urmă cred că Bolojan a băgat moțiunea de cenzură.
Chiar că te apucă scârba când îi vezi cum fug de responsabilitatea pentru tâmpenia pe care au făcut-o. Ăia de la USR măcar au băgat ceva la cap după ce și-au dat guvernul jos.
Bolo a blocat mișcarea banilor! A tăiat de la amărâți și nu s-a atins de sinecuristi cu care trebuia să înceapă! Boutiq-arii naviga in deriva! Bine că a tăiat de la pensionari care cumpără la piata doar la juma! Slava Ucraine!
SI ASHA ILIE BOLOJAN NU STIE CE SA FACA CU 5 MILIARDE DE EURO ! AI DA PE INNARMARE PE SAFE ! NU-I DA BANII PENTRU PENSII LA ROMANI !
Vaaaaaaiiiii , ce întrebare dificilă ?! Ieri am citit un sondaj de opinie al marelui academic , Dîncu de la Cluuuuuuuuuuuuuuj . Cu scuzele cuvenite și rezervele aferente , am văzut că în Romănia sunt 33% dintre romăni care sunt disperați după Bolojan . Chiar atît de mulți speciali și oneghiști să fie în țara asta ? Unul din trei romăni ? Tot ce se poate … într-o țară făcută țăndări . Distrusă .
bine 66% sa fie cu gargaragii si hotii?
De parca PNL si USR nu ar avea hoti :-) :-) Ba bine ca nu!!! Dar propaganda bolojenista e foarte tare. Ea spune hastagistilor sai ceva de genul: nu are rost sa ganditi cu capul vostru si nu e adevarat ce vedeti voi, e adevarat doar ce va spunem noi :-) :-) In tot acest timp, pe langa PSD, e acuzat de toate relele inclusiv AUR-ul, care e singurul partid care n-a fost NICIODATA la guvernare si care evident ca nu poate fi acuzat de dezastrul in care a fost adusa tara. Dezastrul a fost adus, intr-o masura mai mare sau mai mica (aici e de discutat cine poarta vina mai mare sau mai mica) doar de catre cei care s-au perindat pe la guvernare de-a lungul celor 36 de ani postdecembristi. Acestia sunt, pentru cine se face ca uita: PSD, PNL, USR, UDMR. Asta e realitatea, restul e propaganda parsiva…
Bolojan si suntinatorii lui sunt ”curati” ca lacrima, iar restul de 66% adica aprox. 4 milioane de pensionari si altii sunt gargaragii si hoti…de fura ma un pensionar si ce gargara face pt ca si ceaiul a crescut cu inflatia si TVA-ul?
integi greu, renunt.
Ăstea din poză mai sunt încă în libertate ? Atât de rău a ajuns țara asta să fie condusă de unii ca ei?
ancheta penala. daca era de la psd deja era condamnat.
nu va vota legile PNNR si Bolojan este vinovat??
Da, Bolojan e vinovat, fiindca a facut mereu totul de capul lui fara sa se consulte cu PSD-ul cand erau impreuna in coalitie, dar nu a scapat nicio ocazie sa dea vina mereu pe PSD pentru ce n-a facut sau a facut el anapoda. Totul a fost doar imagine, atent construita si platita, in schimb niciun profesionalism si nicio eficienta a guvernarii. Ba dimpotriva, ne-a nenorocit economic, lucru vizibil pentru orice om cu capul pe umeri, in timp ce se umfla in pene, cu aroganta si autosuficienta. Iar acum NU VREA sa mai fie alaturi de PSD la guvernare, il injura si-n culcare si-n sculare, dar ar vrea ca PSD-ul sa voteze tot ce propune el, NECONDITIONAT, din nou fara dezbatere, nici cu PSD-ul nici cu patronatele sau sindicatele si tipa ca din gura de sarpe ca el vrea marea cu sarea dar nu e lasat sa faca nimic de catre oamenii rai din PSD. Pe bune?!? Pai PSD-ul e acum in opozitie, ce rost are sa acuzi opozitia (pe care o si injuri si o umilesti intr-una) ca nu-ti face pe plac? Pai prost ar fi PSD-ul sa-i faca pe plac, ca pana acum. Daca vrea Bolojan adoptare de legi pentru PNRR sau altele, sa faca bine sa-si gaseasca o majoritate, cu sau fara PSD. Ce face el acum e culmea tupeului, dar de ce ma mai mir?
„Bolojan e vinovat, fiindca a facut mereu totul de capul lui” – Deci, Bolo este vinovat pentru ca este suveran. Cica n-a vorbit cu PSD, cu un fost premier demis de ai lui. Misto=Cool !